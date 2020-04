Am Ende waren sie beide nicht zu halten: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) beurlaubt die Geschäftsführer des Klinikums Ernst von Bergmann. Er folgt damit den Empfehlungen mehrerer Gremien. in dieser Zeit soll eine Untersuchungskommission aufklären, was im Klinikum schief lief.