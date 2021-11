Potsdam

Gefährliche Tendenz: Corona-Inzidenz in Potsdam steigt weiter. In Potsdam kennt die Inzidenz-Kurve derzeit nur eine Richtung: nach oben. Die Werte nähern sich den hohen Werten von Mitte Januar an - und da flaute die heftige 2. Welle gerade ab. Vor allem betroffen sind aktuell Kinder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 61 neue Corona-Fälle in Potsdam bestätigt. Damit ist die Zahl aller bisher in Potsdam registrierten Fälle in den vergangenen 24 Stunden auf 8690 gestiegen.

Ein Anstieg um 61 wurde in diesem Jahr in Potsdam erst acht Mal überboten– vor allem in der damals abebbenden Corona-Welle im Winter. Hinsichtlich des gesamten Pandemie-Verlaufs seit März 2021 belegt der 4. November 2021 mit seinen 61 Neuinfektionen den 21. Rang. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist durch den Anstieg ebenfalls weiter gestiegen und liegt nach Angaben des RKI am Donnerstag bei 136,2 – in der Gesamtliste übrigens der 50. Platz.

Beunruhigend ist die Geschwindigkeit mit der die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen steigt. In der vergangenen Woche wurden allein in dieser 66 Neuinfektionen bestätigt, damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von gestern mit noch knapp unter 300, auf 373,32 am heutigen Donnerstag.

Nach Recherchen von Analyst Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation weisen in Potsdam derzeit alles Altersgruppe einen dreistelligen Inzidenz-Wert auf – außer bei den Menschen über 60. In der Altersgruppe der Personen unter 80 wird derzeit eine Inzidenz von knapp unter 60 gemeldet, bei den über 80-Jährigen liegt die Inzidenz bei 67,96.

Von MAZonline