Potsdam

Für den heutigen Dienstag wurden 394 Neuinfektionen vom RKI gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt nun deutlicher auf 1.052,1. Die Zahl aller bisher gemeldeten Fälle in der Brandenburgischen Hauptstadt stieg auf 35.244.

Die wichtigsten Zahlen am Mittwoch

► Gemeldete Neuinfektionen: 394 (Vortag: 422).

► Sieben-Tage-Inzidenz: 1.052,1 (Vortag: 1152,6).

Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg lag am Dientagmorgen bei 5,25. Die Warnampel bleibt auf Gelb. Ebenfalls leicht gestiegen ist der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten in Bezug auf die tatsächlich verfügbaren Intensivbetten (ITS). Hier liegt der Wert bei 9,9 – liegt damit jedoch noch im grünen Bereich. → LESETIPP: So ist die Lage in Brandenburgs Krankenhäusern und auf den Intensivstationen

► Corona-Patientinnen und -Patienten in Potsdam: Nach Angaben der Stadtverwaltung Potsdam vom Dienstagmorgen wurden gestern in den Krankenhäusern aktuell insgesamt52 mit dem Coronavirus infizierte Patienten (+3 zum Vortag) behandelt, davon vier Personen (-1) auf der Intensivstation. → LESETIPP: Corona-Frage des Tages: Wie stark reduziert Omikron das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen?

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Novavax ist da: Ab heute wird in der Impfstelle in der Schinkelhalle der Inmpfstoff Novovax geimpft. Wie berichtet, gilt ab dem 15. März 2022 eine Impfpflicht (§ 20a IfSG) für Personen, die in bestimmten Einrichtungen arbeiten, insbesondere in Pflegeeinrichtungen. Die Betroffenen werden auch ohne Termin auf einer „Fast Lane“ in der Schinkelhalle geimpft, teilte die Stadtverwaltung Potsdam gestern mit. Das Impfzentrum in der Schinkelhalle hat Montag bis Samstag jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer ist besonders betroffen?

Aktuelle Impftermine unter www.potsdam.de/impfen

Von MAZonline