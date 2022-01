Potsdam

Mit immer neuen Rekordwerten bei den Corona-Infektionen steigt auch die Belastung der Testzentren. Wie viele Coronatests sie mittlerweile gemacht haben – Finn und Jonas Alhorn können es nicht sagen. „Ich hab es mal grob überschlagen“, sagt Jonas, mit 22 Jahren der ältere der Brüder, „jeder von uns liegt irgendwo zwischen 1.500 und 2.000, aber genauer kann ich es auch nicht sagen.“ Finn Alhorn, 19, sagt: „Die ersten 50 habe ich mitgezählt, aber dann hört man damit auch schnell auf.“ Denn Jonas und Finn Alhorn sind Profi-Tester. Die Eltern der beiden betreiben die Alhorn-Apotheken in Potsdam, viele der Schnelltestzentren, die es in der Stadt gab und gibt, sind mit der Familie verbunden.

Online-Studium und Distanzunterricht sorgten für viel Frust

„Das ging alles los, als im Dezember 2020 die ersten Tests auf den Markt kamen und ein Thema wurden“, sagt Jonas Alhorn. „Unsere Eltern haben sofort mit ihren Mitarbeitern die entsprechenden Seminare besucht, um in den Apotheken Antigen-Tests anbieten zu können.“ Er selbst studiert Pharmazie in Düsseldorf. „Ich habe damals nur online studiert, saß in meiner kleinen Einraumwohnung und konnte das hier alles nicht mehr sehen“, erinnert Jonas Alhorn sich zurück.

Er fährt in die alte Heimat, lernt ebenso wie sein Bruder die Anwendung der Schnelltests – und ist von Beginn an bei der großen Testoffensive dabei. „Finn hat sich auf sein Abitur vorbereitet, unsere Mutter die Apotheken betreut, unser Vater die operative Seite der Testzentren gemanagt“, sagt Jonas Alhorn, „da hat praktisch täglich bis 22 Uhr das Telefon geklingelt.“

Eine Apothekenfamilie in Tester-Kluft: Finn, Jonas, Ralf und Jutta Alhorn Quelle: privat

Finn Alhorn besteht im Frühjahr 2021 das Abitur an der Sportschule, anschließend zieht auch er sich den Schutzanzug an und testet. „Das war für mich auch eine kleine Rettung“, sagt er. Der Distanzunterricht sei für ihn hart gewesen. „Da hatten weder die Lehrer große Lust drauf, noch ich. Ich war ein bisschen ziellos damals, rückblickend würde ich sagen, dass ich eine Art Lockdown-Depression hatte.“ Denn die kleinen Partys, die viele seiner Freunde feiern, besucht Finn Alhorn nicht. „Ich war total vorsichtig, ich habe da einfach ein anderes Bewusstsein in Sachen Covid“, sagt er. „Ich gehe auch jetzt nicht in Clubs oder Bars.“ Das Testen bringt ihn wieder unter Menschen.

Alltag gibt es im Testzentrum nicht

„Es ist sehr unterschiedlich, was Jonas am Anfang erlebt hat und was dann bei mir ab dem Frühsommer los war“, sagt er. „Das stimmt. Ich habe an meinem ersten Arbeitstag in meinem Mondanzug herumgestanden, mich gelangweilt und die Menschen proaktiv angesprochen, damit sie sich testen lassen“, sagt Jonas Alhorn. „Bei mir ging es darum, ob die Leute infiziert sind, bei Finn sind sie jetzt, damit sie essen gehen dürfen.“

Einen echten Alltag gibt es im Testzentrum nicht. Mal stehen die Alhorns im umgebauten Kleinbus der Familie, mal in der MBS-Arena, sie testen in Hotels, bei der Tafel, bei Großhändlern, an der Universität – an vier Tagen in der Woche. „Das Spiel des SV Babelsberg gegen Greuther Fürth war ziemlich besonders, da haben wir im Vorfeld die Zuschauer getestet und konnten uns dann das Pokalspiel ansehen“, sagt Jonas Alhorn. „Schön ist auch das breite Spektrum an Kollegen, da sind ja viele Quereinsteiger dabei, die ein ganz anderes Leben haben als man selbst.“

Angst vor Ansteckung? „Wir sind gut geschützt“

Berührungsängste mit den Patienten gebe es nicht – oder kaum, sagen beide. „Das gewöhnt man sich einfach sofort ab, so viele Nasen und Rachen, wie wir sehen“, sagt sein Bruder Finn. „Natürlich hängt da mal etwas am Teststäbchen, aber das ist eben eine medizinische Untersuchung, da sind Hemmungen einfach unangebracht.“

Das gilt auch für die Angst vor Ansteckung. „Wir sind gut geschützt und achten da auch drauf“, sagt Jonas Alhorn. „Natürlich, wenn man jemand positiv abstreicht, dann überlegt man schon, ob man nicht doch irgendwas angefasst hat, ob vielleicht die Maske mal verrutscht war. Aber wir testen uns ja auch jeden Tag“, sagt Finn. Wobei der Selbsttest zumindest für einen der beiden Profis lange eine Herausforderung war. „Ich kann das erst seit kurzem“, sagt Jonas Alhorn, „und dann auch nur vor dem Spiegel, damit ich sichergehen kann, dass es wirklich richtig ist.“ Auch, wenn im Kollegenkreis in der Apotheke geübt wurde, sei er „sozusagen der Endgegner“ gewesen, sagt er lachend. „Ich dagegen bin das Einsteigermodell“, ergänzt Finn, „mich stört das überhaupt nicht.“

Zwei Zentimeter reichen nicht

Genervt sind die Tester nur, wenn die Patienten sich über zu gründliche Abstriche beschweren. „Bei mir vor der Tür ist ein Testzentrum, dass sogar damit wirbt, nur zwei Zentimeter tief zu gehen, das kann doch nicht sein“, findet Jonas Alhorn. „Natürlich ist der Test unangenehm, aber wenn man nur mal an der Wange lang streichelt, dann kann er auch kein zuverlässiges Ergebnis liefern.“

Das Student Jonas hat den Schutzmantel mittlerweile an den Nagel gehängt und ist zurück in Düsseldorf, Abiturient Finn dagegen testet weiter. „Ein paar Monate mache ich das noch“, sagt der 19-Jährige, „dann möchte ich ein Jahr ins Ausland, bevor es an die Uni geht.“ Bis dahin, hofft er, sind Auslandsaufenthalte ohne Corona-Sorgen wieder möglich.

Von Saskia Kirf