Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern unter 14 Jahren ist erneut stark gestiegen. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen liegt die Inzidenz aktuell bei 1334. Deutlich mehr als am vergangenen Mittwoch, da lag die Inzidenz in dieser Gruppe noch knapp unter 1000.

Weitere Steigungen sind zudem in allen Altersgruppen in Potsdam zwischen 20 und 60 Jahren zu erkennen. Den Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums vom Montagvormittag zufolge ist vor allem ein Anstieg bei jungen Erwachsenen zu erkennen.

Insgesamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam bei 493,7 – den zweiten Tag in Folge. Rekord-Wert! Am Sonntag werden (aus Potsdam) jedoch keine Daten an das Robert-Koch-Institut übermittelt, so dass zum Wochenstart keine Neuinfektionen in die Statistik eingeflossen sind.

