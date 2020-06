Potsdam

Gute Neuigkeiten zur Corona-Lage in Potsdam: Von Donnerstag zu Freitag hat sich kein Bewohner der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Außerdem liegt derzeit kein Patient auf den Intensivstationen der Potsdamer Kliniken. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch zwei, von denen eine Person beatmet wurde. Auf der Corona-Station des Ernst-von-Bergmann-Klinikums sind derzeit sieben Corona-Infizierte in Behandlung.

Immer weniger Potsdamer in Quarantäne

Eine positive Entwicklung gibt es zudem bei der Zahl der Potsdamer, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Das waren am Freitag 89 Menschen. 16 weniger als vor einer Woche und 375 weniger als vor einem Monat.

Insgesamt erkrankten 637 Potsdamer seit Februar am Coronavirus, von denen 488 als genesen gelten. 51 Potsdamer starben an den Folgen der Covid-19-Erkrankung: zwei weniger als am Donnerstag. Die Stadtverwaltung korrigierte die Zahl nach unten, da bei zwei Potsdamern eine andere Todesursache diagnostiziert wurde.

