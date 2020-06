Potsdam

Die Corona-Lage in Potsdam ist weiterhin stabil, so das Rathaus am Dienstag im täglichen Update zur Lage. Im Vergleich zu Montag gab es demnach keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus, auf den Intensivstationen der Potsdamer Kliniken befänden sich weiterhin keine Patienten.

Im Klinikum Ernst von Bergmann werden laut Stadt derzeit vier Patienten auf der Corona-Station behandelt.

Insgesamt sei seit Februar bei 638 Potsdamerinnen und Potsdamern eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Aktuell gelten laut Stadt 490 Infizierte als genesen, auch diese Zahl entspricht dem Vortag.

Mit 82 Kontaktpersonen der Kategorie I befänden sich derzeit ebenso viele Menschen wie am Montag in häuslicher Quarantäne.

50 Potsdamerinnen und Potsdamer seien bisher „in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben“, so die Stadt. Die Zahl der in Potsdam Verstorbenen mit einem Wohnort außerhalb der Stadt liege bei 30.

