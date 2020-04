Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Zwei weitere Todesfälle , Zahl der Infizierten in Flüchtlingsunterkunft steigt

Zwei weitere Menschen sind in Potsdam mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt die Stadt in ihrer aktuellen Pressemitteilung mit. Dabei handelt es sich um einen 82 Jahre alten Mann aus Potsdam, er sei mit schweren Vorerkrankungen im Ernst-von-Bergmann-Klinikum gestorben. Im Alexanier St.-Josefs Krankenhaus ist laut Stadt eine 81-jährige Frau aus Potsdam mit Covid-19 gestorben, die ebenfalls schwer vorerkrankt war. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen ist ebenfalls um weitere 22 Fälle gestiegen, liegt aktuell bei 422. Auffallend war gerade in den vergangenen beiden Tagen ein recht sprunghafter Anstieg der Zahlen – am Mittwoch waren es 73 Neuinfektionen, am Donnerstag weitere 38. Ein Grund dafür ist der Ausbruch des Virus in dem Pflegeheim auf Hermannswerder – ein weiterer ist die Ausbreitung des Virus in der Flüchtlingsunterkunft in der Zeppelinstraße.

Krankenhaus-Mitarbeiter begeistert von Foodtruck-Aktion

Food-Truck.Aktion vor dem St. Josefs-Krankenhaus. Quelle: Varvara Smirnova

Es ist ein sonniger Tag, an dem René Dost in einem seiner Foodtrucks steht und eine Schinkenpizza in sechs gleichgroße Stücke teilt. Es könnte ein Tag wie jeder andere sein, an denen er das schon getan hat. Die Sonne scheint. Die Menschen freuen sich über seine Pizza. Doch es ist kein normaler Tag. Dost trägt eine schwarze Mund-Nasen-Maske. In tiefroten Lettern ist dort „Redo Catering & Event Crew“ aufgestickt. Er steht mit zwei seiner Foodtrucks im Innenhof der Kindernotaufnahme des Ernst-von-Bergmann-Klinikums. Zwei weitere stehen auf dem Gelände des St.-Josefs-Krankenhauses. Von Freitag bis Montag gibt er kostenlos Pizzen an die Krankenhausmitarbeiter raus. Als Dankeschön für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie.

Potsdam duscht jetzt später: Was Daten über den veränderten Alltag in der Krise verraten

Die Coronakrise stellt die Gewohnheiten vieler Potsdamer auf den Kopf. Das Home Office und das Kontaktverbot zur Eindämmung des Coronavirus machen sich dabei auch in den Verbrauchs- und Messdaten der Stadt bemerkbar. Ein Beispiel: Potsdamer scheinen die Isolation zum Ausmisten zu nutzen. Zumindest verabschieden sie sich von mehr Sperrmüll. Und auch die Restmüll-Mengen sind gestiegen.

Seebrücke: Kreativer Protest mit virtueller Menschenkette

Nach der Absage einer für Ostersonntag in der Potsdamer Innenstadt geplanten Menschenkette durch die Behörden rufen die Anmelder zu kreativem Protest auf. Wie berichtet, hatte das Verwaltungsgericht das Verbot der Kundgebung auf Basis der Eindämmungsverordnung am Donnerstag per Eilentscheidung bestätigt. Am Karfreitag haben die Anmelder von der „Initiative Seebrücke“ den Verzicht auf „zentrale Aktionen“ bekannt gegeben und ersatzweise zu dezentralen Aktionen aufgerufen

BMW kracht gegen Ampel – Fahrer flüchtet

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Horstweg Abfahrt Nutheschnellstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein offenbar alkoholisierter Fahrer fuhr mit seinem BMW schnell in die Auffahrt zur Nuthestraße und krachte dort ungebremst gegen eine Ampel. Durch den heftigen Aufprall bohrte sich die Ampel in den Motorblock des Fahrzeugs. Der Fahrer flüchtete.

So hält die Liebe in Zeiten der Corona-Quarantäne

Angelika Kaddik. Quelle: Kathleen Friedrich

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, Kitas und Schulen geschlossen, Restaurants und Geschäfte verriegelt, Museen und Kinos dicht – und jetzt ist auch noch Ostern! Wie können wir die ungewohnte Nähe in Zeiten der Corona-Pandemie meistern? Zunächst einmal: „Tief durchatmen“, sagt die Potsdamer Paartherapeutin Angelika Kaddik.

