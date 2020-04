Potsdam

Derzeit jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Zwei weitere Todesfälle , kaum Personenkontrollen

Aktuell ist die Zahl der Corona-Genesungen um zwei auf 55 gestiegen. Gleichzeitig sind seit Freitag aber auch zwei Menschen mit dem Coronavirus gestorben – ein 79-Jähriger im St. Josefs Krankenhaus und eine 92-Jährige im Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Die Zahl der Toten erhöht sich damit auf 37, davon lebten 24 in Potsdam. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich auf 438 Menschen erhöht. Für Karfreitag zog der Außendienst des Ordnungsamts der Landeshauptstadt Potsdam derweil ein positives Fazit.

Zehn private Wachkräfte sollen die Quarantäne der Asylunterkunft in der Zeppelinstraße in Potsdam aufrecht erhalten und die Geflüchteten schützen. Unter den Sicherheitskräften war am Donnerstagabend auch der stadtbekannte Neonazi Gabor G. im Dienst. Er arbeitet für die Sicherheitsfirma, die vom Internationalen Bund für die Sicherheit des Asylheims beauftragt wurde, und war schon zuvor an einer anderen Asylunterkunft tätig. Diesmal muss sich auch sein Chef Fragen zu seiner politischen Einstellung stellen.

Potsdamer Kinderheim im Corona-Ausnahmezustand

Keine Kita, keine Schule, keine Besucher und auch die Ferienfahrt zur Familie ist tabu: Das Coronavirus stellt für Kinder, die im Heim aufwachsen, die Welt vollends auf den Kopf. In Zeiten eingeschränkter Möglichkeiten macht das DRK-Kinderheim im Wohngebiet Am Stern seinem Namen alle Ehre – der Heimatstern scheint in einen eigenen Kosmos entrückt. Was die Erzieher tun, um den Lagerkoller in ihrer „geschlossenen Gesellschaft“ zu vermeiden, erklärt Heimleiter Thorsten Häcker.

Paketfahrer in Potsdam : „Das ist jetzt wie zu Weihnachten “

Der Paketzusteller Jens Bernau und seine Kollegen in Potsdam haben derzeit alle Hände voll zu tun. Quelle: Rainer Schüler.

Die meisten Geschäfte in der Stadt haben geschlossen und ausgiebig shoppen kann man derzeit nur noch im Supermarkt, in der Drogerie, im Baumarkt – oder eben im Internet. Dort brummt nun offenbar das Geschäft. Das zumindest ist der Eindruck des Potsdamer Paketzustellers Jens Bernau. „Das ist jetzt wie zu Weihnachten“, sagte er. Auch Post-Sprecherin Anke Blenn bestätigt den Trend für die Landeshauptstadt: „Wir beobachten leicht erhöhte Paketmengen.“ Und nicht nur das. „Bei einzelnen Kunden und Segmenten ist es in den letzten Wochen zu sehr deutlichen Veränderungen nach oben oder auch nach unten gekommen.“

Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Ingwertee – warm, gekühlt oder mit einem Schuss Gin

Heute möchte Christopher Wecker, Koch der Villa Kellermann, Ihnen ausnahmsweise kein Rezept für ein gesundes Gericht zeigen, sondern die Anleitung für einen frischen Drink, den er zu Hause regelmäßig kocht, um die Abwehrkräfte der Familie zu stärken. Außerdem ist er sehr lecker und enthält viel Vitamin C. Dieser besondere Ingwertee ist ihm vor vielen Jahren in der Küche vom Restaurant Tim Raue das erste Mal begegnet.

Langerwischer kann sich nicht mehr von seiner sterbenskranken Frau verabschieden

Das letzte Bild, das Lothar Brunck von seiner Frau sieht, ist eins aus der Ferne. Die Tochter schickt es ihm per Handy. Die Aufnahmen kommen aus einem Hospiz in Berlin-Wannsee. Seine Frau wohnt jetzt dort: Sie hat Lungenkrebs und wird sterben. Auf den Handy-Bildern „hat sie gelächelt und mit den Fingern gewunken“, erzählt er, der miterleben musste, dass er sich wegen der Corona-Krise nicht mehr von seiner Frau verabschieden konnte.

Die Rückkehr der Familie Grün

Die bekannte Potsdamer Keramikskulpturengruppe „Familie Grün“ in der Werkstatt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die neue Familie Grün ruht in Folie verpackt in sieben Teilen in einem Lager der Baudenkmalpflege von Roland Schulze. Vater und Mutter wurden mit Unterkörper, Rumpf und Kopf in jeweils drei Segmenten angeliefert, der Junge kam in einem Stück. Am 24. März sollten die Keramiken an der Brandenburger/-Ecke Lindenstraße aufgestellt werden. Genau dort, wo die von Wind, Wetter und und allerlei Unfällen geschwächten Vorgänger gestanden hatten. Doch die Corona-Pandemie hat auch diesen Zeitplan durcheinander gebracht. Die MAZ hat die neue Familie Grün in ihrer Werkstatt besucht.

Zwei Explosionen bei Brand eines Trafohäuschens in der Nördlichen Innenstadt

Am Freitagabend brannte es zwischen den Wohnblöcken in der Joliot-Curie-Straße in Potsdam. Mehrere Anwohner haben die Feuerwehr gerufen, weil sie eine Explosion hörten und ein Trafohäuschen brannte. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften aus und erwartete eine verletzte Person. Denn das Trafohauses ist offenbar bewohnt.

