Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Massiver Corona-Ausbruch im Pflegeheim auf Hermannswerder

Im Altenstift der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder gibt es einen umfassenden Corona-Ausbruch. Wie die Betreiber am Mittwoch in einer Pressekonferenz mitteilten, sind dort 38 von 80 Bewohnern positiv getestet worden. Auch Mitarbeiterinnen sind demnach inzwischen infiziert und Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getroffen worden. Die Neuinfektionen sind in der Stadt indes um 73 Fälle sprunghaft angestiegen auf nunmehr 362 nachgewiesene Infizierte. Drei weitere Menschen sind zudem gestorben – damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Potsdamer Stadtgebiet auf 30.

Anzeige

Asylheim wegen Corona-Fall in Quarantäne – Gesunde Bewohner sollen ausziehen

Das Flüchtendenheim in der Zeppelinstraße steht unter Quarantäne. Quelle: Friedrich Bungert

Weil eine Familie in einem Asylheim sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, stehen aktuell auch alle übrigen 109 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße in Potsdam unter Quarantäne. Für gesunde Bewohner könnte sich der Zustand bald ändern. Das Gesundheitsamt testet alle Bewohner und will negativ Getestete ausquartieren. Derweil soll der Wachschutz die Quarantäne aufrecht erhalten. Keine einfache Aufgabe – in den vergangenen Tagen riefen die Mitarbeiter die Polizei zur Hilfe.

Menschenkette: Eilantrag gegen Versammlungsverbot

Die Polizei weist Kritik an der Absage der für Sonntag angemeldeten Kundgebung der Initiative Seebrücke zurück. Versammlungen seien laut Eindämmungsverordnung derzeit „per se verboten“, sagte Polizeidirektor Endro Schuster am Mittwoch auf MAZ-Anfrage. Die Anmelder haben unterdessen bekannt gegeben, dass sie „per Eilantrag“ beim Verwaltungsgericht ihr „Grundrecht auf Versammlungsfreiheit“ einklagen wollen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Digitalisierungsschub als Chance für die Kirche

Erstmals seit Menschengedenken bleiben die Kirchen zum Osterfest geschlossen. Wie Potsdams Kirchengemeinden damit umgehen, schildert Superintendentin Angelika Zädow. Große Sorgen macht sie sich um die älteren Gemeindemitglieder, doch sie setzt auch Hoffnungen in die Krise, denn sie könnte Kirche auch in Teilen zum Guten verändern.

Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Die Sonne Thailands auf dem Teller

Spitzenkoch Christopher Wecker stellt den MAZ-Lesern schnelle, gesunde Gerichte für die Zeit zuhause vor. Teil zwei: Curry-Sud mit Gemüse und exotischen Früchten Quelle: Christopher Wecker

Christopher Wecker leitet eigentlich die Gourmetküche der Villa Kellermann am Heiligen See. Weil die geschlossen ist, kocht er gerade zu Hause und verrät für MAZ-Leser einfache und gesunde Rezepte. Diesmal: Curry mit Gemüse. Ein Gericht, das er in einer ähnlichen Version in seinen knapp acht Jahren im Restaurant Tim Raue schon unzählige Male gekocht und gegessen habe und das er bis heute liebt.

Verstärkte Kontrollen an Ostern

Auch am Osterwochenende gelten die strikten Ausgangsreglungen zur Eindämmung des Coronavirus in Potsdam. Damit ist der familiäre Osterspaziergang durch den Park oder der Besuch der Eisdiele verboten. Um das sicherzustellen, wollen Ordnungsamt und Polizei die Präsenz über die Feiertage verstärken – trotzdem die Verstöße in den letzten Tagen weniger wurden.

Foodtrucks servieren Mittag für Potsdamer Krankenhaus-Personal

Zum Dank für ihren Einsatz spendieren Potsdamer Unternehmen Krankenhausmitarbeitern ein kostenloses Mittagessen. Für die Aktion haben die Firmen Foodtrucks organisiert, die am Karfreitag ab 11.30 Uhr vor dem Klinikum Ernst von Bergmann und dem St. Josefs-Krankenhaus Essen servieren werden. Auf den Teller kommen neben Schnitzel des Gastronomen René Dost auch vegane Spezialitäten aus der Küche von Katharina Rosenberg-Ehrls Café Rosenberg.

Ein eigener TV-Sender für Potsdams Kreative Nora Fritz (r,) und Anja Engel starten einen Fernsehsender für das Rechenzentrum. Friedrich Bungert

Die Potsdamer Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) schafft sich ihren eigenen Fernsehsender. „RZ Spektral“ heißt der Internetkanal, der in der Woche nach Ostern seinen Sendebetrieb aufnehmen will. Die Initiative geht aus dem Kreativhaus Rechenzentrum hervor und wird vom Betreiber des Hauses, der Stiftung SPI, getragen und vom Wirtschaftsministerium gefördert. „Es entsteht eine digitale Sendeplattform für Kreativschaffende in den Zeiten von Corona“, erklärte Anja Engel, Leiterin des Rechenzentrums und des Projekts RZ“ spektral“, der MAZ. Drei feste Formate sind bereits geplant – eine Shoppingsendung mit Produkten und Kunst aus Potsdam, eine Talkshow mit Gästen der Kultur und Kreativwirtschaft, sowie eine Online-Bühne für Konzerte und Theater. Der Sender soll über die Corona-Zeit hinaus existieren und ist nicht den Mietern des Kreativhauses vorbehalten, sondern soll allen Interessierten offen stehen.

Mehr dazu lesen Sie hier

So macht Ostern auch zu Hause Spaß

Kein Eiertrudeln, kein Familienbesuch und auch keine Gemeinschaftspicknicks: Wegen der Coronakrise müssen in diesem Jahr viele Ostertraditionen auf der Strecke bleiben. Damit Familien über die Feiertage nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat die MAZ einige Tipps für spaßige Osteraktivitäten in den eigenen vier Wänden zusammengestellt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Eier-Hindernislauf über Kissen und durch Wäscheständer-Tunnel? Oder mit Stockbrot aus dem Ofen im Schein des Lagerfeuer-Streams?

Von MAZonline