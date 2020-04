Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Zwei weitere Corona-Tote und 400 Infizierte

Im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ sind in den vergangenen 24 Stunden erneut zwei Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Dabei handelt es sich laut der Pressestelle der Stadt um eine 77-jährige Frau und einen 86-jährigen Mann – beide kamen demnach aus Potsdam und litten unter Vorerkrankungen. Die Zahl der in Potsdam verstorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist damit auf 32 gestiegen. 19 von ihnen hatten Potsdam als Wohnort. Auch die Zahl der bestätigten Fälle in Potsdam ist erneut deutlich angestiegen.

Chefarzt des Potsdamer Klinikums zur Behandlung schwerer Covid-19-Patienten: „Eine echte Tortur für jeden Körper“

Es sind schwerer Zeiten für das Team des Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum: Steigende Infiziertenzahlen, Aufnahmestopp, Vorwürfe gegen leitende Ärzte und Geschäftsführung sorgen fast täglich für Schlagzeilen – und trotzdem kämpfen die Ärzte und Mitarbeiter täglich um das Wohl ihrer Patienten, mitunter auch um Leben und Tod. Dr. Michael Oppert ist Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Intensivmedizin und kümmert sich auch um die schwerkranken Corona-Patienten. Mit der MAZ hat er darüber gesprochen.

Protestaktion für Geflüchtete zu Ostern : Potsdamer OB fordert Alternative zur Menschenkette

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bezieht Position im Streit um die für Ostersonntag angekündigte Kundgebung der Initiative Seebrücke in der Potsdamer Innenstadt: „Ich hoffe, dass die Initiatoren einen kreativen Umgang finden, um dem inhaltlichen Anliegen Ausdruck zu verleihen“, erklärte er am Mittwochabend auf MAZ-Anfrage: „Die Möglichkeit der Meinungsäußerung muss gewahrt bleiben.“ Gleichzeitig fiel heute die Entscheidung der 3. Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam: Sie lehnt eine Ausnahme vom allgemeinen Versammlungsverbot zur Eindämmung des Coronavirus ab – damit bleibt die Demo verboten.

Rettungshubschrauber landet auf dem Luisenplatz

Hubschrauber Christoph 39 der ADAC-Luftrettung landet in Potsdam auf dem Luisenplatz zwischen geparkten Autos. . Ein Patient aus dem St. Josephs-Krankenhaus wird eingeladen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Aufregung in der Potsdamer City: Am Nachmittag des Gründonnerstag ist auf dem Luisenplatz ein Rettungshubschrauber gelandet. Eine echte Punktlandung, dient doch der vor der malerischen Kulisse des Brandenburger Tores gelegene Platz mit Fontäne in Zeiten der Corona-Pandemie der Belegschaft des nahen St. Josefs-Krankenhauses als Parkplatz. Ist der Luisenplatz nun auch der Hubschrauberlandeplatz des katholischen Krankenhauses? Fakt ist: Der Rettungshubschrauber Christoph 39 war in Perleberg ( Prignitz) gestartet und um kurz gegen 15:45 Uhr auf dem Luisenplatz gelandet, um eine Patientin aus dem St. Josefs-Krankenhaus abzuholen.

Diese Bäcker haben an den Oster-Feiertagen in Potsdam geöffnet

Ostern ist in diesem Jahr für viele nicht das Ostern, was sie kennen. Die Familie fehlt, die Enkelkinder, die im Garten Ostereier suchen, der Ausflug in die Region. Doch eins muss in diesem Jahr trotz Covid-19 niemand missen – frische Brötchen. Denn auch in der Corona-Krise sind die Potsdamer Bäcker für Sie da. Wir haben die Öffnungszeiten der verschiedenen Filialen in den Stadtteilen für Sie zusammengetragen.

Abitur in der Coronakrise : Angst vor der Prüfung unter erschwerten Bedingungen

Erzählen von den Gefahren eines Abiturs unter Corona: Jessica Kljunic, Victoria Stellpflug und Simone Diedrich (v.l.). Quelle: Jan Russezki

Victoria Stellpflug (18) und Simone Diedrich (18) besuchen gemeinsam das evangelische Gymnasium Hermannswerder. Auch Jessica Kljunic (19) steht in den Startlöchern für die Abiturprüfungen. Sie besucht das Schiller-Gymnasium. Alle drei Schülerinnen befinden sich durch Covid-19 in einer ungewöhnlichen Situation. Denn das Abitur findet für sie in Zeiten des Coronavirus unter erschwerten Bedingungen statt. Die Schülerinnen erzählen von ihren Ängsten.

Nutheschlange: Terrassenhaus wird doch abgerissen

Die letzte Hoffnung für das Terrassenhaus am Humboldtring hat sich als unrealistisch erwiesen. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat in seiner Funktion als Gesellschaftervertreter der städtischen Pro Potsdam entschieden, dass der Kopfbau der Nutheschlange nicht veräußert werden soll. Damit wird das Modell der Erbbaupacht verworfen.Die letzte Hoffnung für das Terrassenhaus am Humboldtring hat sich als unrealistisch erwiesen.

Klappt auch mit Kontaktverbot: Osterferienprogramm vom Treffpunkt Freizeit

Besondere Zeiten erfordern besondere Ferienprogramme. Frei nach diesem Motto hat das Potsdamer Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Freizeit ein Corona-resistentes Freizeitangebot für die Osterferien gestrickt, an dem Kinder und Jugendliche auch von zu Hause aus teilnehmen können. „Wir haben schon eine ganze Reihe Anmeldungen“, erzählt Uwe Rühling, der pädagogische Leiter der Einrichtung. „Vor allem der Familienparkour wird sehr gut angenommen.“ Wer die Anlage auf der Seeseite des Geländes nutzen will, muss sich allerdings an neue Regeln halten: Auf dem Platz darf nur alleine oder mit Menschen getobt werden, die im selben Haushalt leben.

Nedlitzer feiern eiserne Hochzeit: „Wir haben uns gesucht und gefunden“

Das Ehepaar Gerhard und Anita Schulze feiert Eiserne Hochzeit. Quelle: Friedrich Bungert

Alles begann mit einem Tanz. An ihr erstes Aufeinandertreffen auf dem Nedlitzer Maskenball können Anita und Gerhard Schulze sich noch ganz genau erinnern. Anita hatte sich ein buntes Kostüm bei einer Kollegin geborgt, Gerhard kam als Petrus. „Ich habe den ersten Schritt gemacht“, erinnert sich Anita Schulze. Ohne lange nachzudenken bat sie den Unbekannten zum Tanz.

