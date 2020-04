Potsdam

In diesen Zeiten jagt oft eine Nachricht die andere. Viele drehen sich um die Coronakrise und ihre Folgen, doch es gibt auch noch andere Themen, die die Stadt bewegen. Ein Überblick über die Geschichten und Nachrichten des Tages.

Bergmann-Klinikum legt Corona-Liste vor

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Quelle: Varvara Smirnova

Nachdem die Landeshauptstadt ein Zwangsgeld angedroht hatte, liegt die seit zwei Wochen angemahnte Dokumentation zum Ausbruch von Covid-19 im Ernst-von-Bergmann-Klinikum nun vor, wie das Potsdamer Rathaus am Donnerstagabend mitteilte.

Anzeige

Damit bestätigen sich Recherchen der MAZ, wonach das Klinikum gegen Weisungen der Stadt verstoßen und ihr die Listen, die für die Aufarbeitung und Nachverfolgung der außer Kontrolle geratenen Coronavirus-Verbreitung elementar sind, zwei Wochen lang vorenthalten hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Staatsanwaltschaft prüft unterdessen weiter, ob das Agieren von drei leitenden Ärzten und den beiden Geschäftsführern einen Anfangsverdacht auf eine Straftat birgt.

Vier mit Corona infizierte Patienten gestorben

Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind in den vergangenen 24 Stunden vier Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Es handelt sich dabei um einen 82-jährige Berlinerin, einen 81-jährigen Potsdamer, einen 83-jährigen Patienten aus dem Havelland und eine 92-jährige Potsdamerin.

Die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, steigt mit dieser neusten Meldung auf 50 – von ihnen waren 30 Potsdamerinnen und Potsdamer.Auch die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer steigt weiter. Sie liegt nun bei 499 – das sind 19 Infizierte mehr als am Vortag. Etwas mehr als 500 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne – das sind rund 400 Menschen weniger als gestern, denn ein Großteil konnte aus der Isolation entlassen werden.

Potsdamer Taxifahrer bangen um ihre Existenz

Taxis am Potsdamer Luisenplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ohne Urlaubsreisende, Partygäste und Theatergänger haben Potsdams Taxifahrer wenig zu tun. Bei manchen bedroht die Krisenflaute sogar die Existenz. Vor der Krise hätten die Fahrer 15 bis 20 Aufträge pro Schicht gehabt. „Jetzt sind sie froh, wenn zwei oder drei Gäste am Tag mitfahren“, so Baatz. Von den Nächten ganz zu schweigen. „Wer fährt nachts noch Taxi? Wo sollen die Leute denn hin?“ klagt man bei der Taxi-Genossenschaft, zu der 65 Unternehmer mit 130 Fahrzeugen gehören. Kurierfahrten sollen die Verluste aufwiegen.

Ärztin zeigt in der Coronakrise : So könnte sich der Arztbesuch für immer verändern

Die Allgemeinärztin Kristin Tributh. Foto: Friedrich Bungert Quelle: Friedrich Bungert

Kristin Tributh hat wegen des Coronavirus ihre allgemeinmedizinische Praxis in Potsdam Drewitz komplett umstrukturiert. Viele Veränderungen könnten auch den Arztbesuch nach der Pandemie verändern. So will sie einige der nun geltenden Hygienemaßnahmen auch in kommenden Grippewellen nutzen. Bald soll auch die Videosprechstunde möglich werden. „Wir prüfen gerade die technischen Möglichkeiten und den Bedarf“, sagt sie. Aktuell könne noch viel telefonisch gelöst werden.

Petitionen für und gegen Beachvolleyball-Anlage

Die Beachvolleyballanlage Funfor4 soll innerhalb des Volksparks umziehen, die Anwohner am neuen Standort im Großen Wiesenpark sind dagegen – und haben nun eine Online-Petition auf der Plattform OpenPetition.de gestartet. Doch die Anlage hat auch zahlreiche Unterstützer. Es existiert eine zweite Petition von Menschen, die auf die Errichtung der geplanten Anlage hoffen. Die Baugenehmigung wurde sogar erteilt, aber vermutlich wird am Ende ein Gericht den Fall klären müssen.

Geschlossene Geschäfte: So kreativ sind Potsdams Händler in der Corona-Krise

Carsten Wist (62) hat seine Buchhandlung geschlossen – und liefert Bücher nun per Rad aus. Quelle: E-Mail-MVD

Seit Mittwoch ist klar: Kleine Geschäfte sollen bald wieder öffnen dürfen. Doch was hat die Zwangsschließung wegen der Corona-Epidemie für die Potsdamer Gewerbetreibenden bedeutet? Die MAZ hat sich umgehört, wie sie durch die Krise kommen. Nur weil die Ladentür zu bleibt, haben die Geschäftsleute noch lange nicht aufgehört. So gibt es nun einen Buchladen auf Rädern in der Stadt.

Von MAZonline