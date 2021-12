Potsdam

Die Stadtverwaltung Potsdam hat am Mittwochabend einen weiteren Omikron-Fall in Potsdam bestätigt. Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in Potsdam ist damit auf 5 gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle mit der neuen Corona-Virusvariante könnte in den nächsten Tagen zudem weiter steigen, denn weitere Ergebnisse von Sequenzierungen stehen aus. Insgesamt wurden in Potsdam seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr 12.660 Corona-Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam liegt aktuell bei 345,9 – der niedrigste Wert in Brandenburg.

Grundschulen bleiben Corona-Schwerpunkt

Schwerpunkt des Infektionsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen ist weiterhin in den Grundschulen. Aktuell sind dort 166 Corona-Fälle bekannt. Insgesamt sind Potsdamer Kitas und Schulen momentan 290 Kinder und Jugendliche sowie 34 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert, 972 Kinder und Jugendliche sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Mehrere Corona-Proteste angemeldet

Das Infektionsgeschehen im Blick hat der Corona-Verwaltungsstab der Landeshauptstadt Potsdam. Derzeit tagt der Stab drei Mal wöchentlich und setzt sich unter anderem zusammen aus Vertreterinnen und Vertreter der Potsdamer Kliniken, des Rettungsdienstes der Feuerwehr, aus dem Gesundheitsamt, von Ordnungsamt, Polizei, Bundeswehr und aus verschiedenen Verwaltungsbereichen. Geleitet wird der Stab von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Seit Mittwoch gelten wie berichtet in Brandenburg verschärfte Corona-Regeln, so ist auch die Einhaltung der Corona-Regeln Thema in dem Gremium. Polizei und Ordnungsamt berichteten, dass es zumindest in den vergangenen 48 Stunden „kein erhöhtes Einsatzgeschehen aufgrund von Corona“ gegeben habe. Noch am Montag hatte ein so genannter, nicht angemeldeter „Kerzenspaziergang“ für einen größeres Polizeieinsatz in der Potsdamer Innenstadt gesorgt. Der zweite Einsatz innerhalb weniger Tage.

Das Einsatzgeschehen könnte sich in den nächsten Tagen durchaus ändern, denn es sind „zahlreiche Versammlungen in Potsdam angemeldet“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die verschärften Corona-Regeln haben auch Auswirkungen auf die Durchführung von Demonstrationen. Dort gilt ab sofort Maskenpflicht und Mindestabstand. Bei Verstößen dagegen können Bußgelder bis zu 500 Euro fällig werden.

Von MAZonline