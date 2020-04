Potsdam

Die Zahl der mit dem SARS-Cov2-Virus infizierten Potsdamer ist auf 229 gestiegen. Diese Zahl gab die Potsdamer Stadtverwaltung am Freitagnachmittag bekannt. Der Mitteilung zufolge ist in der Stadt auch ein weiterer Mensch, der an der Lungenkrankheit Covid-19 gelitten hatte, gestorben. Es handelte sich um einen 76 Jahre alten Mann, der auf der urologischen Station behandelt worden war.

Im Klinikum Ernst von Bergmann sind aktuell 79 Menschen mit Coronavirus-Infektionen in stationärer Behandlung. Davon befinden sich 13 Patienten auf der Intensivstation, von denen zehn beatmet werden. Die Zahl der aus dem Klinikum Ernst von Bergmann entlassenen Patienten nach einer Corona-Infektion liegt bei acht. Im Alexianer St. Josefs Krankenhaus Potsdam werden aktuell 16 Menschen mit einer Infektion stationär behandelt, davon ein Patient auf der Intensivstation, der auch beatmet wird.

Im ganzen Bundesland sind zur Zeit 1311 Fälle von Corona-Infektionen statistisch erfasst, Potsdam ist bei den Fallzahlen trauriger Spitzenreiter. Zwölf Menschen in der Stadt sind verstorben.

Von Saskia Kirf