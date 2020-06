Potsdam

Die Zahl der Infektionen mit Sars-Cov2 in Potsdam bleibt weiter relativ stabil. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilt, wurde am Wochenende eine Neuinfektion in der Landeshauptstadt registriert.

Damit haben sich insgesamt 647 Potsdamerinnen und Potsdamer sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert – 508 gelten aktuell als genesen. Noch 21 Personen werden derzeit vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie I beobachtet und sind in Quarantäne.

Im Klinikum Ernst von Bergmann werden weiterhin zwei Corona-Patienten auf der Normalstation betreut, im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es keinen Corona-Patienten.

Von Saskia Kirf