Corona in Potsdam: Elf weitere bestätigte Fälle in Flüchtlingsunterkunft

Potsdam

Es gibt weitere Coronavirus-Infektionen in der Flüchtlingsunterkunft in der Zeppelinstraße: Wie berichtet, war das Heim unter Quarantäne gestellt worden, nachdem eine siebenköpfige Familie – die Mutter arbeitet im Bergmann-Klinikum – positiv auf Covid-19 getestet worden war. Nun erklärt die Stadt auf MAZ-Anfrage: Von den 110 Bewohnern und Mitarbeitern in der Unterkunft sind elf weitere Personen positiv getestet worden. „Die negativ getesteten Personen wurden betreut vom Bereich Wohnen der Landeshauptstadt in Einzelwohnungen und in einem Hotel untergebracht“, erklärt ein Sprecher der Landeshauptstadt. Am Mittwoch soll ein zweiter Abstrich bei den negativ Getesteten erfolgen.

Um die Bewohner der Unterkunft auch während der Quarantäne mit Lebensmitteln zu versorgen, sucht das Stadtteilnetzwerk Potsdam West – Sanssouci Unterstützer. Die Quarantäne betreffe 110 Menschen, davon rund 30 Kinder, schreiben die Helfer in einem Facebook-Aufruf. Wer helfen möchte, soll sich bei Matthias melden unter 0176/57713503.

Von Anna Spockhoff