Die Testergebnisse der Kontaktpersonen einer Schülerin mit bestätigter Coronavirus-Infektion an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule sind ausgewertet – alle Test waren negativ. Das hat die Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes, Kristina Böhm, am Sonnabend mitgeteilt.

Am Freitag seien insgesamt 50 Schüler und Lehrer auf das Virus getestet worden. Für die betroffenen Personen hatte das Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 31. August angeordnet.

Am Mittwoch war eine Schülerin der 11. Klasse der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Testergebnis wurde vom zuständigen Gesundheitsamt an das Potsdamer Gesundheitsamt übermittelt.

In einem ersten Schritt wurden alle Schüler der 11. Klassen der Steuben-Schule aufgefordert, ab sofort zu Hause zu bleiben und am Donnerstag nicht zur Schule zu gehen.

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ersten Grades informiert, einen Abstrich und eine 14-tägige Quarantäne anordnet. Die betroffene Schülerin hatte bis Montag die Schule besucht.

Positiv auf das Coronavirus ist nach Mitteilung der Stadt eine Person, die an der Schule des Zweiten Bildungsweges “ Heinrich von Kleist” lernt. Derzeit ermittelt und informiert das Gesundheitsamt die betroffenen Kontaktpersonen der positiv getesteten Person.

Am Montag werden die Kontaktpersonen durch Mitarbeiter des Potsdamer Gesundheitsamts an der Abstrichstelle auf das Virus getestet. Die Testergebnisse werden am Mittwoch erwartet.

