Potsdam

Angesichts steigender Infektionszahlen und Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten hat das Evangelische Zentrum für Altersmedizin (EZA) ein vorübergehendes Besuchsverbot ausgesprochen. Darüber informiert der Verbund Christlicher Kliniken Potsdam. „Im EZA leben hochbetagte Menschen“, sagt Sprecher Benjamin Stengl, „das ist die Hochrisikogruppe, die wir unbedingt schützen müssen.“

St. Josefs-Krankenhaus bleibt bei 3-G-Regel

Die Besuchsregelung am mit dem EZA kooperierenden St. Josefs-Krankenhaus bleibt derweil bestehen – bis auf Weiteres, wie es heißt. Demnach sind Besuche täglich möglich. Das St. Josefs wendet dabei die 3-G-Regelung an. Das Tragen eines FFP2-​Mund-Nasen-Schutzes ist während des gesamten Aufenthalts im Krankenhaus und in ambulanten Bereichen verpflichtend.

Während die vierte Welle der Pandemie weiter Fahrt aufnimmt, kehren die Potsdamer Kliniken schrittweise in den Corona-Modus zurück. Wie berichtet, fährt das städtische Ernst-von-Bergmann-Klinikum sein OP-Programm für planbare Eingriffe am Montag herunter. Auch das kleinere St. Josefs-Krankenhaus der katholischen Alexianer stellt sich der vierten Infektionswelle. Dort werden derzeit vier Patientinnen und Patienten auf der Covid-19-Normalstation behandelt, eine Person liegt auf der Intensivstation. „Bis jetzt ist es uns gelungen, planbare Eingriffe nicht verschieben zu müssen“, sagt Benjamin Stengl. Man wolle das so lange wie möglich durchhalten, müsse aber von Tag zu Tag neu entscheiden.

Situation für Kliniken in der Region schwierig

Bundesweit warnen Intensivmediziner seit Tagen, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems nur eine Frage von Wochen sei. „Für die Kliniken in der Region stellt sich die Situation tendenziell sogar schwieriger dar“, sagt Torsten Schulze, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am St. Josefs. „Eine Überlastung des Gesundheitssystems steht unmittelbar bevor.“ Schulze fordert daher von der Bundes- und Landespolitik wirtschaftliche Hilfen für die Krankenhäuser – etwa die aus den vorhergehenden Pandemiewellen bekannten Freihaltepauschalen. Anders sei es bei stark steigenden Covid-19-Patientenzahlen kaum möglich, wirtschaftlich zu überleben.

Von Nadine Fabian