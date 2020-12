Potsam

In Brandenburg steigen die Corona-Zahlen weiter an und die Chefs des Klinikums „Ernst von Bergmann“ in Potsdam sind alarmiert. Wie das Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt gibt, fordern Aufsichtsrat und der Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt einen Lockdown für Brandenburg.

„Konsequenten Lockdown“

„Wir befinden uns aktuell in einer angespannten Lage, die wir aus heutiger Sicht gerade noch beherrschen“, so Schmidt. „Durch einen konsequenten Lockdown müssen wir jedoch das weiter steigende Infektionsgeschehen eindämmen.“

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, die Potsdamer Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD), sagte außerdem: „Es sind alle Maßnahmen erforderlich, die die dramatischen Infektionszahlen begrenzen können. Wir müssen so ehrlich sein, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen.“ So würden die Klinikchefs insbesondere aus der medizinischen Perspektive heraus einen harten Lockdown fordern.

Aktuell meldet die Stadt Potsdam, dass im Klinikum 35 Corona-Patienten auf der Normalstation und zwölf Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. In Potsdam sind am Freitag zudem 47 Neuinfektionen registriert worden.

Von Alisha Mendgen