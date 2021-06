Potsdam

Im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ ist ein Fall der Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das bestätigte Klinikumssprecherin Theresa Decker am Dienstag auf Nachfrage. Zuerst hatten die PNN darüber berichtet.

Konkret handelt es sich dabei um eine Probe vom 14. Juni, ob diese von einem Potsdamer oder gar einem Patienten des Klinikums stammt, konnte Decker am Dienstagabend nicht sagen. Da laut Stadt derzeit weder im Ernst-von-Bergmann-Klinikum noch St.-Josefs-Krankenhaus Patienten in Zusammenhang mit Corona behandelt werden, ist letzteres eher unwahrscheinlich.

61 Delta-Fälle in Brandenburg nachgewiesen

Es ist bereits der dritte Fall in Potsdam. Wie berichtet waren im Mai erstmals zwei Ansteckungen der Virus-Mutation B.1.617, die zuerst in Indien beobachtet wurde und zu dem Zeitpunkt noch nicht Delta-Variante genannt wurde, in Potsdam entdeckt worden. Die beiden betroffenen Potsdamer mussten in eine verlängerte Quarantäne, ihre Kontaktpersonen wurden engmaschig untersucht. Es hatte sich aber niemand sonst bei den beiden Erkrankten angesteckt.

In Brandenburg sind bislang 61 Fälle der neuen und besonders ansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag auf Anfrage mit. Vor allem ungeimpfte und nicht genesene Personen erkrankten daran. Im Landkreis Märkisch-Oderland traten mit 18 Fällen demnach die meisten Infektionen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Delta-Variante eine deutlich höhere Übertragbarkeit, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Dominik Lenz.

Für Potsdam meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen einen neuen Coronafall – die Gesamtzahl erhöht sich damit auf aktuell 7103. Der Inzidenz-Wert in Potsdam stieg auf 1,7. An den beiden Vortagen hatte der Wert noch bei 1,1 gelegen.

Von Sarah Kugler