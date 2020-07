Potsdam

Fast 1000 Mitarbeiter der Potsdamer Stadtverwaltung haben während des Corona-Lockdowns und in der Zeit der Lockerung Erfahrungen mit der Arbeit im Home-Office gesammelt. Das hat die Verwaltung auf Anfrage der Stadtverordneten Carmen Klockow (Bürgerbündnis) mitgeteilt.

Demnach haben zwischen März und Mai 2020 „insgesamt 924 Mitarbeitende der Landeshauptstadt an mindestens einem Tag am mobilen Arbeiten teilgenommen“.

Schon vor Corona bestand den Angaben nach auf Basis einer Zusatzregelung zur Dienstvereinbarung über gleitende Arbeitszeit die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Möglich waren bis zu vier Arbeitstage im Monat.

Im Kontext von Corona sei diese Regelung seit dem 17. März auf drei Tage pro Woche beziehungsweise zwölf Arbeitstage pro Monat erweitert worden.

Begleitend dazu seien zusätzliche technische Möglichkeiten geschaffen worden. Das betraf laut Mitteilung unter anderem die mobile Zugriffsmöglichkeit auf das Intranet des Rathauses und auf das dienstliche E-Mail-Postfach.

Für 300 Beschäftigte seien zusätzliche dienstliche Notebook zur Verfügung gestellt worden. Weitere 250 Endgeräte seien auf die Verwaltungsbereiche verteilt worden.

Auf die Frage Klockows nach Schwierigkeiten bei der Umsetzung der rechnergestützten Heimarbeit verweist das Rathaus insbesondere auf die beschränkte Anzahl der für das Mobile Arbeiten zur Verfügung stehenden Notebooks.

Grenzen seien der Stadt durch das Vergaberecht gesetzt worden, erschwerend sei hinzugekommen, dass „erhebliche Lieferschwierigkeiten“ bestanden hätten.

Probleme gab es den Angaben nach auch bei dem Zugriff auf die Rathaus-Software von außerhalb sowie bei der Kapazität. So sei die Datenanbindung des Rathauses erst in der Krise kurzfristig auf ein GB erweitert worden.

Keine Erwähnung finden in der Antwort der Verwaltung die Folgen des IT-Blackouts vom Januar. Wie berichtet, mussten Rechnersysteme des Rathauses wegen einer Cyberattacke nahezu komplett heruntergefahren werden.

Zu den Brennpunkten im Rathaus, deren Arbeit durch den IT-Blackout und den noch vor seiner Behebung folgenden Corona-Lockdown massiv beeinträchtigt wurde, zählte die Wohngeldstelle. Anfang April war bekannt geworden, dass Neuanträge nicht mehr fristgerecht bearbeitet werden konnten.

Ein Grund war der in der Corona-Krise rasante Anstieg von Bedarfsfällen, der andere fehlende Rechnertechnik für die teilweise im Home-Office arbeitenden Mitarbeiter.

Die Folgen des Totalausfalls sind auch ein halbes Jahr nach dem Blackout noch immer nicht ganz ausgestanden. So sind Online-Dienste etwa zum Bewohnerparken, zu Gewerberegister-Auskünften, zur An- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen noch immer ausgeschaltet.

Auch das Beteiligungsportal Maerker Potsdam, das den Einwohnern eigentlich für die Mitteilung von Missständen und Infrastrukturproblemen zur Verfügung stehen soll, ist weiter offline.

Für Verärgerung sorgt nicht zuletzt das elektronische Termin-Management des Rathauses: So ist eine Vorsprache in der Kfz-Zulassungsstelle aktuell nur nach Voranmeldung möglich. Die nächsten freien Termine gab es in der Online-Verwaltung des Rathauses entweder kurzfristig für Sonnabend, sonst erst wieder für die dritte August-Woche.

Abschlägig ist die Antwort der Verwaltung auf die Frage Klockows nach der Bildung einer eigenen Stabsstelle Digitalisierung in der Verwaltung zur Bewältigung der technischen und organisatorischen Herausforderungen.

Es bleibe dabei, dass die gesonderte Bildung eines Stabes Digitalisierung „gegenwärtig nicht vorgesehen“ sei. Allerdings werde die Übernahme dieser Koordinierungsfunktion durch einen der bereits bestehenden Stäbe im Geschäftsbereich für Zentrale Verwaltung geprüft.

