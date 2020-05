Fotografin aus Potsdam: „Meine persönlich größte Sorge ist die Existenzangst“

Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Dieses Mal: Die freie Fotografin Yasmina Aust.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Meine gut laufende Auftragslage als Fotografin ist von jetzt auf gleich komplett weggebrochen.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Der politische Umgang mit der Lage erscheint mir, gerade aus der Sicht eines Solounternehmers, katastrophal. Es herrscht große Unsicherheit, die durch Zusicherung von Soforthilfen und plötzlichen einschränkenden Bedingungen nur noch weiter verstärkt werden. Auch die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland bezüglich Schutzmaßnahmen und finanzieller Lösungen erscheinen mir geradezu willkürlich und zum Teil nicht nachvollziehbar. Von meinen Mitmenschen erlebe ich wiederum einen hohen Einsatz bezüglich der Schutzmaßnahmen.

Was ist Ihre größte Sorge?

Meine persönlich größte Sorge ist die Existenzangst. Soloselbstständigen in Brandenburg wurde nur eine Soforthilfe für die Deckung betrieblicher Fixkosten gewährt. Die meisten Fotografen arbeiten von Zuhause und haben keine größeren Fixkosten zu stemmen. Die derzeit einzige Möglichkeit, mit Hartz IV aufzustocken, ist ein noch völlig unausgereifter Lösungsansatz, denn wenn das Geschäft gut lief, hat man sich sein Leben häufig auch dementsprechend über dem Hartz IV-Satz aufgebaut. Meine größte Sorge ist das dauerhafte Abrutschen in Hartz IV. Und das Ende von all dem, was ich mir viele Jahre lang mit sehr viel Fleiß und Herzblut aufgebaut hatte.

Unklar ist auch, wie mit vereinzelten Jobs und Einnahmen umgegangen wird, die eintrudeln könnten. Denn das Honorar lässt sich ja nicht 1:1 gegen den Hilfsbetrag anrechnen, da hier noch etliche Abzüge wie Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Handwerkskammer- und IHK-Beiträge abgerechnet werden müssen. Auch der Krankenkassenbeitrag eines Selbstständigen unterscheidet sich stark. Alles in allem erscheint mir diese „Lösung“ nur ein lapidarer Tropfen auf dem heißen Stein. Meiner Meinung, wurde über all dies noch zu wenig in der Praxis nachgedacht.

Was können wir aus der Krise lernen?

Wir müssen zukünftig unbedingt besser vorbereitet sein für Fälle wie diese. Es sollte einheitliche und gerechte Maßnahmen geben und es sollten bestenfalls Mittelwege gefunden werden, die am Ende nicht die Frage aufwerfen, ob die Krise oder die Maßnahmen das größere Problem waren.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Corona hat uns jetzt schon vieles gelehrt. Auch, wenn es Prügeleien um Klopapier oder Menschen, die sich Hilfsgelder erschleichen gab, hat sich jetzt schon gezeigt, wie viel Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt doch in uns allen steckt. Es wurde einmal mehr deutlich, dass wir alle in einem Boot sitzen und gemeinsam immer besser vorankommen werden, als im Alleingang. Das sollten wir unbedingt auch in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise Umweltthemen, weiterführen.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Diehat auch die wirtschaftliche und menschliche Zerbrechlichkeit verdeutlicht. Wir sollten beginnen, uns als das zu sehen, was wir sind – zerbrechliche und endliche Wesen. Und demnach mehr Respekt zeigen und auf Augenhöhe handeln. Noch nie zuvor wurden wir zudem gezwungen, uns dermaßen mit unseren Prioritäten im Leben auseinanderzusetzen. Worauf kommt es an im Leben? Die meisten Menschen wurden zwangsentschleunigt. Viele fanden für Dinge Zeit, die sie schon immer mal machen wollten. Familien haben so viel Zeit miteinander verbracht wie nie zuvor. Vor allem aber sind uns die selbstverständlichen Dinge noch mal neu begegnet. An erster Stelle: Gesundheit. Auch die Schönheit eines gemeinsamen Kaffees mit Freunden in der Innenstadt oder die Wichtigkeit all der unterbezahlten Berufe. Oder auch einfach die Notwendigkeit der Erhaltung von künstlerischen Berufen, die uns die Zeit etwas besser gemacht haben.

Rein theoretisch habe ich endlich die Zeit, mich um alternative Einnahmequellen zu kümmern. Mir war schon immer das hohe Risiko meines Berufes bewusst, dass physische Abwesenheit eben finanziellen Ausfall bedeutet. Nun ließen sich Pläne schmieden – doch Kreativität verlangt einen freien Kopf und dieser ist gerade mit Sorgen behangen. Das klappt leider schlechter als erwünscht. Ich hoffe, mich bald aus diesem Teufelskreis gewunden zu haben, in die Hände zu klatschen und das Beste aus der Situation zu machen. Ansonsten zeigt mir diese Krise auch die immense Verbundenheit mit meinen Kunden. Die meisten zeigen wahnsinnig viel Verständnis, leiden mit mir und versuchen zu helfen, wo sie nur können. Mir war schon immer die besondere Bindung bewusst, aber seit Corona hat dies noch mal ein ganz neues Level erreicht. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Kraft gibt mir jeden Tag mein Hund Fridolin. Er zaubert mir auch mit den dunkelsten Sorgen im Kopf ein Lächeln aufs Gesicht. Wunder wirkt auch jedes Mal ein Spaziergang in der Natur. Hier gibt es kein Corona. Und keine finanziellen Probleme. Hier ist alles einfach so schön wie immer. Und solange mein Hund glücklich neben mir her tappt und die Vögel noch zwitschern und die Blätter noch sprießen, muss ja alles in Ordnung sein.

Von Yasmina Aust