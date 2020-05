Freundschaftsinsel, Bassinplatz und Jugendclubs öffnen am Donnerstag wieder

Innenstadt

Die Potsdamer Stadtverwaltung hat entschieden, die Freundschaftsinsel und den Bassinplatz wieder für Besucher zu öffnen. Ab Donnerstag sollen beide Orte wieder zugänglich sein. Darüber habe der Verwaltungsstab in Abstimmung mit Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) entschieden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Garten und Liegewiese auf

Auf der Freundschaftsinsel sollen sowohl der denkmalgeschützte Foerster-Garten als auch die Liegewiese wieder nutzbar sein – so lange die weiterhin geltende Eindämmungsverordnung beachtet wird. Das heißt: Abstand halten, keine größeren Gruppen bilden, nur Menschen aus einem Haushalt oder zwei Menschen aus zwei haushalten dürfen sich treffen, der beliebte Spielplatz bleibt vorerst noch geschlossen, ebenso die Toiletten. Am Bassinplatz bleibt das Areal unter Verschluss, das für Helikopterlandungen am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gebraucht wird. Die Skate-Anlage bleibt zunächst auch geschlossen.

„Es ist gut und richtig, dass wir jetzt stufenweise und kontrolliert wieder öffnen. Wir haben aktuell eine Woche den Volkspark wieder zugänglich gemacht. Und die Potsdamerinnen und Potsdamer waren sehr diszipliniert, die Öffnung hat sich insgesamt bewährt. Es bleibt aber sehr wichtig, dass wir uns auch weiterhin an die Kontaktbeschränkungen und den nötigen Abstand halten. Nur so kann ein Offenhalten auch längerfristig funktionieren“, so Brigitte Meier ( SPD), Leiterin des Verwaltungsstabes und Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit.

Jugendclubs als Stresshelfer

Auch die Jugendclubs der Stadt dürfen wieder öffnen. Dazu gibt es eine Handreichung, die den Trägern zur Verfügung gestellt wird und die in Verbindung mit den jeweils gültigen Bestimmungen der Eindämmungsverordnung bei allen Aktivitäten einzuhalten ist. Die Träger seien bereits vom zuständigen Fachbereich kontaktiert worden, um Szenarien für die Öffnung vorzubereiten. Das bisherige Angebot soll dann je nach Standort angepasst werden. Die Priorität liegt der Mitteilung zufolge auf Unterstützung bei der Bewältigung der Lage: Hausaufgabenhilfe, Sozialarbeit, Entlastung- und Austauschmöglichkeiten, besonders bezogen auf häusliche Stressituationen. Auch hier müssen die strengen Hygienevorschriften eingehalten werden, es kann also nur eine kleine Zahl von kindern und Jugendlichen direkt erreicht werden. Deshalb sollen die in den letzten Wochen geschaffenen digitalen und medialen Angebote aufrechterhalten werden.

Um die Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt zu verlangsamen, waren zahlreiche Einrichtungen Mitte März geschlossen worden. Dazu zählten neben den öffentlichen Parks auch die Jugendclubs.

Von Saskia Kirf