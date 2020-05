Was es mit den täglichen Versammlungen am Brandenburger Tor auf sich hat

Innenstadt

Vier Polizeiautos stehen am Dienstagmittag am Brandenburger Tor Spalier, als Constanze Contudo gemeinsam mit einigen Helfern die Ausrüstung für die Versammlung aufbaut, die sie an diesem Tag bereits zum dritten Mal veranstaltet.

Wie schon die vergangenen Male baut sie einen Lautsprecher auf, damit sie jeder am Mikrofon versteht. Weil aufgrund der Corona-Einschränkungen Versammlungen bis maximal 50 Personen erlaubt sind, rollt eine Helferin einen roten Wollfaden aus, der den Versammlungsort eingrenzt.

Die Teilnehmer der Versammlung sehnen das Ende der Corona-Einschränkungen und damit die Rückkehr der gewohnten individuellen Freiheit herbei. Quelle: Fabian Lamster

Auf einem Plakat sind die Worte Liebe, Freiheit und Frieden geschrieben. „Ich habe mich dazu entschlossen, diese Versammlungen zu machen, weil ich der Meinung bin, dass unsere Grundrechte gerade leiden“, sagt Constanze Contudo.

„Wir wollen keine Hassreden“

Sie übt Kritik an den Corona-Einschränkungen und möchte sich mit ihren Versammlungen, die die Potsdamerin unter der Woche täglich um 12 Uhr veranstaltet, Gehör verschaffen.

Am Dienstag hören rund 20 Personen unterschiedlichen Alters zu, als Constanze Contudo ihre Zuhörer dafür sensibilisiert, was der Zweck der Versammlung ist – und was nicht. „Bitte bleibt friedlich. Wir wollen hier keine Debatten führen und keine Hassreden schwingen, sondern nur unsere Meinungen und Sorgen austauschen.“

Eigentlich ist Constanze Contudo Heilpraktikerin. Weil ihr die Corona-Einschränkungen aber so zu schaffen machen, hat sie sich dazu entschlossen, ihren Unmut in Form von öffentlichen Versammlungen mit anderen zu teilen. Quelle: Fabian Lamster

Hintergrund: Bei Corona-Demonstrationen in Berlin kam es Anfang Mai zu gewaltsamen Zwischenfällen, bei denen neben Polizisten auch Journalisten angegriffen wurden.

Potsdamerin findet: „Pandemie ist vorüber“

Bei der Versammlung in Potsdam hingegen ist von Gewalt keine Spur. Gemeinsam singt die Gruppe ein Lied, in dem es um die Sorgen über eine Impfpflicht geht und die Wissenschaft nichts mehr zu melden hat.

Franziska Fischer hat für die Versammlung zwei Botschaften auf Pappe geschrieben. Sie plädiert für eine Impffreiheit und ist für ein Aufheben sämtlicher Corona-Einschränkungen. Quelle: Fabian Lamster

Mit dabei ist auch Franziska Fischer. Die gebürtige Babelsbergerin ist verärgert von den Corona-Einschränkungen. „Wie eine Grippewelle ist das Coronavirus im März und April da gewesen, doch die Pandemie ist vorüber. Ich bezweifle, dass es weiter eine Gefahr für uns ist“, sagt Franziska Fischer.

In ihren Händen hält sie ein Stück Pappe mit der Aufschrift „Grundrechte wahren“. Sie hat genug von Schutzmasken, Homeschooling und sozialer Distanz.

Große Resonanz am Wochenende

Dass die anhaltenden Corona-Einschränkungen auch in Potsdam weit mehr Menschen beschäftigen als am Dienstag vor dem Brandenburger Tor sind, hat Lars-Peter Reich erst am Samstag erlebt.

Dann hatte er ebenfalls zu einer Versammlung vor dem Brandenburger Tor aufgerufen, zu der neben der maximal erlaubten 50 Teilnehmer noch etwa 60 weitere Personen um die gezogene Grenze auf dem Asphalt standen.

Lars-Peter Reich hatte zuletzt ebenfalls am Brandenburger Tor eine Versammlung initiiert, der insgesamt über 100 Menschen folgten. Quelle: Fabian Lamster

„Wenn wir wissen, welche Risikogruppen es gibt: Warum gelten die Einschränkungen und Hygienevorschriften dann nicht nur für diese, sondern für alle Menschen“, fragt er.

24-Jähriger stößt Nachdenken über Corona-Maßnahmen an

Auch Sebastian Liesecke lauscht den Redebeiträgen, bevor er selbst ans Mikrofon tritt und seine Sorgen in Worte fasst: „Ich möchte ein glückliches Leben führen. Und ich habe Zweifel, dass das in Deutschland geht“, sagt der 24-Jährige.

Immer wieder applaudieren Zuhörer seinen Ausführungen. „Ich kann die Corona-Politik nicht nachvollziehen. Wo bleibt die Debatte, ob die Maßnahmen so richtig waren? Warum wurden diese einfach durchgesetzt, ohne mit den Bürgern zu sprechen“, fragt sich der freiberufliche Stadtentwickler.

Sebastian Liesecke war am Dienstag das erste Mal auf der Versammlung. Der freiberufliche Stadtentwickler, der im Herbst eine Ausbildung zum Landwirt beginnt, kann die Corona-Politik nicht nachvollziehen. Quelle: Fabian Lamster

„Meinungen und Sorgen teilen hilft Menschen“

Als nach einer Dreiviertelstunde alle Wortbeiträge durch sind, bedankt sich Constanze Contudo bei den Teilnehmern und beendet die Versammlung.

Bei leichtem Regen und Windböen sind schon gar nicht mehr alle Teilnehmer vom Beginn dabei. Auch die Potsdamerin ist durchgefroren und kam barfuß in Badelatschen zur Versammlung, bei der einige Mützen und Handschuhe trugen. Zufrieden ist sie trotzdem.

„Eigentlich möchte ich solche Versammlungen gar nicht machen, aber es muss sein. Meinungen und Sorgen teilen hilft den Menschen auch, um diese Zeit zu überstehen“, die die Potsdamerin.

