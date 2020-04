Lange Schlangen vor Baumarkt, verwaiste Innenstadt und Touristenattraktionen

Potsdam

Wochenende und bestes Frühlingswetter in Brandenburg: Trotz Corona-Krise lockte es am Samstag allerdings zahlreiche Hobbyhandwerker und Gartenfreunde in die Baumärkte der Stadt. Beim größten Baumarkt und Gartencenter der Region in Potsdam Nord bildeten sich lange Schlangen am Eingang, da aufgrund der Beschränkungen nur eine bestimmte Anzahl von Kunden sich im Landen aufhalten darf. Geduldig warteten die Einkäufer zeitweise mit mehr als 100 Personen auf dem Parkplatz.

Unterdessen herrschte in der Stadt selbst gähnende Leere: Auf dem Marktplatz an der Nikolaikirche oder auf der Fußgängerzone in der Innenstadt waren dort, wo sich sonst an solchen Tagen tausende Leute tummeln, bis auf ein paar einzelne verirrte Spaziergänger niemand unterwegs.

Völlig verwaist zeigten sich auch das berühmte Hohenzollernschloss Sanssouci und der angrenzende Schlosspark – sonst ein sicherer Touristenmagnet – am Samstag in der Mittagssonne. Es scheint, als hielten sich die meisten Potsdamer trotz des verlockenden Wetters an die Ausgangsbeschränkungen.

Von Julian Stähle