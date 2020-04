In nur 24 Stunden sind fünf weitere Menschen in Potsdam gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Am Nachmittag werden die Ergebnisse einer Untersuchung erwartet, die Experten des Robert-Koch-Instituts am städtischen Klinikum vorgenommen haben. Sie sollen herausfinden, wie es zum massenhaften Ausbruch kam.