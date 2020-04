Galeristin: „Vor der Politik ziehe ich den Hut“

Potsdam

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute Angelika Euchner, Inhaberin der AE-Galerie in der Charlottenstraße 13, Kunstmäzenin und Weltreisende.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Seit Mitte März wurden alle Veranstaltungen gecancelt. Das Theater der Berliner Festspiele und sogar die Veranstaltung des Berliner Kunstpreises in der Akademie der Künste. Ich bin in erster Linie ein Kulturmensch und kann ohne nur schlecht gelaunt überleben. Dafür widmen sich meine Tochter und ich intensiv den Kochkünsten.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise?

Vor der „Politik“, die zwischen Länderhoheit und Regierungsmaßnahmen abwägen muss, ziehe ich den Hut. Wir Deutschen mit „Wie sicher sind wir jetzt?“ und den entsprechenden Small Talks bei Anne Will und Konsorten gehen mir auf den Zeiger. Auch Journalisten, die ernsthaft Politiker fragen, ob wir jetzt entmündigt werden. Wir sitzen mit den Politikern in einem Boot verdammt noch mal! Für Mitmenschen erledige ich Einkäufe, meist zu Fuß.

Was ist Ihre größte Sorge?

Dass das Ende der Krise nicht abzusehen ist.

Was können wir aus der Krise lernen?

Ich kann das deutsche Wort „lernen“ nicht ausstehen.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Der blaue Planet erholt sich. Im Canale Grande schwimmen Fische, in Neapel kann man klar den Vesuv sehen und selbst das versmogte Peking hat zeitweise blauen Himmel. Wir können nach Corona verantwortungsbewusster für Klimaschutz leben. Es gibt das Schlagwort „kognitive Dissonanz“. Das heißt, man weiß, was man falsch macht, aber ändert selbst wenig... Besser machen danach: Nachbarn kaufen weiterhin für Nachbarn ein und im TV kommen endlich weiterhin interessante News aus anderen europäischen Ländern. Weg vom Deutschlandzentrismus. Außerdem: Freundlichkeit und Lächeln bewahren. Das ist ja Mangelware in Berlin und Brandenburg.

Galerie öffnet für Einzelbesucher Die AE-Galerie von Angelika Euchner präsentiert bis zum 15. Mai Arbeiten von Bernhard Divendal aus Groningen, Holland, und von dem im Rechenzentrum Potsdam wirkenden Künstler Menno Veldhuis. Abstrakte Ölgemälde von Divendal treffen in zwei Etagen auf die figurative Welt von Veldhuis. Gezeigt werden von ihm auch neueste Baustellenbilder rund ums Rechenzentrum. Die Ausstellung in der Charlottenstraße 13 ist nach telefonischer Voranmeldung per 0178/602 82 10 oder 030/803 49 35 für Einzelbesucher geöffnet.

Gibt es gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche?

Ausgedehnte Gartenarbeit und Aufräumaktionen sind endlich möglich. Verabredungen danach zum Cappuccino in München, Beirut und New York mit Freunden sind abgemacht. Mit dem Segelschiff von Greta Thunberg wenn machbar.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Humor.

Von Angelika Euchner