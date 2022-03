Corona in Potsdam: Geimpft, genesen – und trotzdem infiziert? Was Sie jetzt wissen müssen

Potsdam

So viele Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gab es noch nie: 318.387 Fälle hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstag gemeldet. Auch in Potsdam liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über tausend, mehr als 500 Fälle kamen hier dazu. Doch wer nun hofft, sich mit einer vierten Impfung vor der fast sicher scheinenden Infektion schützen zu können, sollte sich nicht zu viele Hoffnungen machen.

Wer kriegt die vierte Corona-Impfung?

Die Ständige Impfkommission ist in ihrer Empfehlung klar: Die vierte Impfung gegen Sars-CoV-2 steht nur vulnerablen Gruppen zu, also über 70-Jährigen, Patienten mit einer Immunschwäche, Bewohnern von Pflegeheimen und Mitarbeitenden in der Pflege. Doch selbst die letztgenannten winken bei der neuerlichen Impfung häufig ab. „95 Prozent unserer 650 Mitarbeitenden, einschließlich Pflege, Ärztlicher Dienst, Service, Verwaltung, sind dreifach geimpft. Für eine vierte Impfung haben sich bisher zehn Prozent der Mitarbeitenden entschieden“, sagt Benjamin Stengl für die Alexianer, die neben dem St. Josefs-Krankenhaus auch das Evangelische Zentrum für Altersmedizin und Seniorenheime betreiben.

Zugleich geht das Interesse in der Bevölkerung nach seinem Eindruck zurück. „Wir bieten regelmäßig Impfungen für die Potsdamerinnen und Potsdamer in unseren MVZ an. Impfstoff ist ausreichend vorhanden. Vor etwa acht Wochen waren das noch bis zu 70 Impfungen am Tag, aktuell liegen wir bei maximal 15 Impfungen in der Woche“, sagt Benjamin Stengl. Anders sieht die Statistik bei den Kassenärzten aus. Hier wurden am Montag insgesamt 1.757 Impfungen vergeben, darunter 672 Dritt- und 761 Viertimpfungen.

Habe ich ohne Stiko-Empfehlung eine Chance auf die Impfung?

Jein. In den kommunalen Impfstellen der Stadt Potsdam wird, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner, „grundsätzlich nur nach Stiko-Empfehlung geimpft“. In der Schinkelhalle und im Impfbus, der am Freitag von 11 bis 13 Uhr an der Südseite des Hauptbahnhofs und von 15 bis 17 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße steht, haben gesunde Menschen unter 70 Jahren also keine Chance auf den zweiten Booster.

Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ gibt es gleich gar keine Impfungen mehr, außer für stationär aufgenommene Patienten. „Als Klinikum dürfen wir ambulant keine Bürgerinnen und Bürger impfen“, sagt Bergmann-Sprecherin Damaris Hunsmann.

Anders könnte es aber bei den niedergelassenen Ärzten aussehen. Denn: Verboten ist es nicht, auch ohne ausdrückliche Empfehlung zu impfen. „In der Impfverordnung ist von Folge- und Auffrischimpfungen die Rede, nicht von Zweit- oder Drittimpfungen“, sagt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. „Rechtlich spricht somit nichts gegen eine weitere Impfung.“ Zugleich ist die Linie der Kassenärzte klar. „Wir raten den Ärzten dazu, sich an die gültigen Stiko-Empfehlungen zu halten“, so Wehry.

509 neue Infektionen trotz Null-Meldung beim RKI 509 PCR-bestätigte Neuinfektionen hatte die Landeshauptstadt nach Aussage eines Sprechers am Mittwochabend an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Warum diese dann am Donnerstag nicht in der RKI-Statistik auftauchten, kann im Rathaus niemand erklären. Mit diesen Fällen steigt die Zahl der Infektionen seit Pandemiebeginn auf 44 027. Statistisch gesehen hat sich damit nun fast jeder vierte Potsdamer nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die letzte gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1216,3.

Habe ich als Geneser nicht ohnehin eine Superimmunität?

Offenbar nicht, wie der Chef-Infektiologe des Potsdamer Klinikums, Tilmann Schumacher, erklärt: „Bis vor wenigen Wochen wäre die Antwort darauf eine andere gewesen, da hätte ich gesagt, zwei oder drei Impfungen plus Infektion ergeben eine sichere Immunität. Aber jetzt sehen wir immer wieder Patienten, die erst vor kurzem infiziert waren und nun wieder positiv sind.“

Der Grund ist die Virus-Mutation BA2. Dieser Omikron-Subtyp kann offensichtlich zu einer Ansteckung führen, auch wenn Menschen mehrfach geimpft und zusätzlich genesen sind. Seit Januar wird diese Mutation in Potsdam beobachtet, seit Februar ist sie dominant und seit März praktisch ausschließlich in den Sequenzierungen zu beobachten. „Die gute Nachricht ist, dass weiterhin geimpfte Patienten sehr viel leichtere Verläufe haben“, sagt Schumacher. Er warnt davor, in Sachen Immunität und Wehrhaftigkeit des Körpers nur auf eine überstandene Infektion zu setzen. „Wer glaubt, er könne durch eine Ansteckung eine Impfung aufholen, der irrt“, sagt der Oberarzt.

Wie sinnvoll ist die vierte Impfung für den Normalbürger?

Hier zeigen Studien aus Israel, dass eine vierte Impfung mit dem selben Vakzin nur einen kleinen Unterschied in Sachen Immunität bringt. „Insgesamt ist der Erfolg der vierten Impfung nicht so groß, das ist kein neuer Game Changer“, sagt Tillmann Schumacher. Deshalb sei die Stiko-Empfehlung für vulnerable Gruppen durchaus sinnvoll. Müssen sich bislang nicht angesteckte, gesunde Menschen also damit abfinden, dass sie sich irgendwann infizieren werden? „Grundsätzlich: ja“, sagt der Infektiologe, „aber eben mit einem symptomatischen oder leichten Verlauf, der dann hoffentlich zu einer robusteren Immunität als die Impfung allein führt.“

Denn die Infektion führe zu einer anderen Reaktion des Körpers auf einen neuerlichen Kontakt mit dem Virus. Statt nur die Spikeproteine anzugreifen, würden auch die Viruskapsel und deren Inhalt selbst bekämpft. „Das führt nicht zu einer spezifischen Immunität, aber nach allem, was wir jetzt wissen, zu einer deutlich robusteren Abwehr.“

Von Saskia Kirf