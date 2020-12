Potsdam

Miserable Arbeitsbedingungen im Pandemie-Management, unangekündigte Versetzungen, Überstunden, abgesagte Wochenenden und Urlaubstage – aber keine Wertschätzung der Vorgesetzten: Ein Brief voller Anschuldigungen und Kritik macht seit Dienstag in der Potsdamer Stadtpolitik die Runde. Das Schreiben, das an Oberbürgermeister Mike Schubert, die Beigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) und den Vorsitzenden des Personalrats gerichtet ist und der MAZ vorliegt, ist mit „Stellungnahme der Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes“ überschrieben und bereits auf den 25. November datiert. Unter anderem hat der Brief die Fraktion „Die Andere“ erreicht: Lutz Boede bestätigt gegenüber der MAZ, dass Mitarbeiter des Potsdamer Gesundheitsamtes die Zeilen verfasst und ihm übermittelt haben.

Die eigentlichen Adressaten hatte das Schreiben am Dienstag offenbar noch nicht erreicht. „Leider liegt uns der Brief nicht vor, insofern können wir ihn aktuell auch nicht bewerten“, teilt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf Anfrage mit. Nach MAZ-Informationen soll der Brandbrief am Mittwoch übergeben werden. Die zentralen Kritikpunkte des zwei DIN-A4-Seiten langen Schreibens im O-Ton:

Veraltete Technik

„Eine digitale, prozessorientierte Abwicklung der Abläufe ist noch in weiter Ferne. Mit Papier und Excel-Tabellen versuchten wir schließlich, Strukturen in den Prozess zu bringen, um nicht den Überblick zu verlieren. Diese Misere (...) ist letztendlich dem Sparwillen der zurückliegenden Jahre zu verdanken.“

Dauerhafte Überforderung

„Wir Mitarbeitende arbeiteten fortan bzw. tun dies aktuell immer noch über unsere eigentlich vertraglich fixierten Stundenanteile hinaus, so dass sich erhebliche Überstunden aufgebaut haben. Geplante Urlaube zogen wir zurück, arbeiten an Wochenenden und Feiertagen. Konflikte in unseren Familien wurden in Kauf genommen bzw. ignoriert, um für den öffentlichen Gesundheitsschutz tätig zu sein. Tränen flossen bei uns Mitarbeitenden, die Hände zitterten, da es Phasen gab und auch wieder gibt, in denen einfach die Kraft fehlte weiter zu arbeiten. Diese Tränen wurden bzw. werden jedoch wegen steigender Infektionsfälle schnell weggewischt, da die Infektionsfälle stiegen und bearbeitet werden müssen. Wir waren und sind immer noch gewillt, diesem Pandemiegeschehen entgegen zu treten! Aber unsere physischen und psychischen Kräfte sind endlich!“

Fehlende Anerkennung

„Wertschätzung kann motivieren! Einzelne Mitarbeitende kamen in den Genuss, für die Arbeit an den Osterfeiertagen finanziell wertgeschätzt zu werden. Bedeutet das aber, dass die anderen Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes weniger fleißig waren? Oder haben diese die Zeit einfach mal nutzen müssen, um sich von den Wochenenden zuvor, an denen sie gearbeitet haben, erholen zu müssen?

Mit der Tarifeinigung im Herbst wurde für alle Mitarbeitende der kommunalen Verwaltung eine Corona-Zulage vereinbart (...). Großartig! Das ist eine tolle Wertschätzung für die Mitarbeitenden, die im Homeoffice waren, ihre Sprechstunden eingestellt oder eben an vorderster Front aufgrund der Pandemie tätig waren. An welchem Punkt beginnt die direkte Wertschätzung der Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes? Im kleinen kann man beginnen und ab und an vor Ort Gesicht zeigen, ohne dass jedes Mal gleich die Presse dabei ist! Ein Gespräch mit Mitarbeitenden, ein offenes Ohr und vielleicht dann folgend die Beseitigung von Mängeln. Darüber hinaus ist schon seit Monaten eine Coronaprämie für die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes angefragt. Leider wurde die so oft angefragte Motivationsmöglichkeit bzw. Anerkennung der geleisteten Arbeit der Mitarbeitenden des bisher nicht umgesetzt.“

Fehlende Vorbereitung

„Verwaltungsinterne Mitarbeitende werden uns zugeordnet, was grundsätzlich sehr gut ist, da wir diese Unterstützung benötigen. Was wir ressourcenbedingt nicht im ausreichenden Maße schaffen, ist die Anleitung. Einige dieser Mitarbeitenden sind (...) nicht gefragt worden, wurden übers Wochenende zu uns delegiert (...).“

Das sagt die Stadt

Aus dem Rathaus heißt es, es sei keine Abordnung gegen den Willen eines Kollegen bekannt. Man räumt aber ein, dass die Umsetzung mitunter sehr schnell erfolgte, weil „schnell Hilfe benötigt wurde“.

Zu der Frage einer Corona-Prämie für das Gesundheitsamt erklärt die Stadt, dass das Tarifrecht es nicht zulässt, „einzelnen Mitarbeitenden eine zusätzliche finanzielle Vergütung zukommen zu lassen“. Die Stadt sei bereits wegen des Oster-Bonus vom kommunalen Arbeitgeberverband gerügt worden.

Zum Vorwurf der mangelhaften Ausstattung verweist die Stadt auf bestehende und inzwischen neu eingeführte Software. Dennoch seien nach wie vor Aufgaben mit Papier und Stift zu bewältigen, Ursache seien unter anderem Versäumnisse von Bund und Land.

Zudem seien in den vergangenen Monaten neue Kollegen eingestellt und die Infrastruktur ausgebaut worden, das Gesundheitsamt sei aus alten Räumen „in sehr gute Arbeitsräume“ umgezogen, der Personalausbau werde fortgesetzt. „Die Strukturen und die Ausstattung werden weiter verbessert“, so Stadtsprecher Jan Brunzlow. „Wir verstehen, dass die Belastung in Zeiten einer Pandemie über das normale Maß hinaus geht.“ Dennoch bedauere man einen solchen Brief, „weil diese Form der Auseinandersetzung der Zusammenarbeit zwischen die vielen Mitarbeiter von Rettungsdienst, Ordnungsamt, Verwaltungsstab, die gemeinsam seit Beginn der Krise bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gehen, nicht zuträglich ist“.

“

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff