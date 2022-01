Potsdam

Das Potsdamer Gesundheitsamt kann die Kontaktverfolgung bei Corona-Infektionen nicht mehr flächendeckend gewährleisten. Das musste ein Stadtsprecher am Mittwoch auf MAZ-Anfrage einräumen. Die Landeshauptstadt hat am Mittwoch erstmals eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 erreicht. Nach 529 gemeldeten Neuinfektionen liegt der Wert nunmehr bei 1113,1 – Potsdam ist damit die einzige Region im Land Brandenburg mit derart hohen Zahlen und liegt im Vergleich mit allen deutschen Kreisen auf Platz neun. Seit Mittwochnacht gilt wegen der anhaltend dramatischen Infektionslage eine Ausgangssperre für nicht geimpfte Personen, zwischen 22 und 6 Uhr dürfen sie sich nur noch aus wichtigen Gründen wie Arbeitswegen draußen aufhalten.

Der Grund: Die Inzidenz in Potsdam liegt seit mehr als drei Tagen über dem Grenzwert von 750, die Stadt gilt damit als Corona-Hotspot. Der zweite maßgebliche landesweite Schwellenwert – der Zehn-Prozent-Anteil der Covid-Patienten an den verfügbaren Intensivbetten – ist schon länger überschritten.

Inzidenz unter Kindern bei 3.049

Am stärksten von der aktuellen Omikron-Welle betroffen sind dabei die Kinder. Einer Analyse des Forschers Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Risikobewertung liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den fünf- bis 14-jährigen Potsdamern am Mittwoch bei 3049 und damit dreimal so hoch wie die Inzidenz der Gesamtbevölkerung. Mohr führt als Berechnungsgrundlage 539 Fälle binnen einer Woche in dieser Altersgruppe auf, die genutzten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut.

Damit erreicht Potsdam bei den Kindern bundesweit die höchste Inzidenz, kein Landkreis und keine Stadt weisen umgelegt auf 100.000 Angehörige dieser Altersgruppe derart viele Infektionen auf. Auch die jüngeren Kinder bis vier Jahre sowie die Altersgruppen 15 bis 34 und 35 bis 59 liegen bei Inzidenzen knapp über Tausend, die 60- bis 79-Jährigen dagegen bei 174 und die hochbetagten Menschen über 80 Jahren bei 263.

Kontaktverfolgung nur noch bei vulnerablen Gruppen

Die Zahlen der Stadtverwaltung: Stand Mittwoch sind 595 Kinder und Jugendliche an Potsdamer Einrichtungen infiziert – 97 mehr als noch am Dienstag. Die Unterschiede zu den Zahlen des Analytikers Mohr erklären sich dadurch, dass nicht alle Kinder, die in der Landeshauptstadt in Schule oder Kita gehen, auch in Potsdam leben. Stadtsprecher Jan Brunzlow konkretisiert: „Betroffen sind 301 Kinder in der Grundschule, 150 Kinder in der Kita, 45 Jugendliche in Gymnasien, 51 Jugendliche in Gesamtschulen, 16 in Oberschulen und 19 Jugendliche in Berufliche Schulen.“ Schulschließungen oder andere Maßnahmen sind dabei nicht angedacht. „Nein, die Verwaltung plant aktuell keine weiteren Maßnahmen, da das Infektionsschutzgesetz und die Landesverordnung schon sehr weitreichend sind.“ Derzeit gibt es an jeder dritten Potsdamer Grundschule Infektionen. „Außerdem sind immer mehr Kitas betroffen.“

Allerdings verfolgt jetzt auch das Potsdamer Gesundheitsamt die Kontakte der betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht mehr – Berliner Amtsärzte hatten diesen Schritt am Mittwoch ebenfalls ankündigen müssen, der Bezirk Spandau hat die Kontaktverfolgung an Kitas und Schulen gar mit sofortiger Wirkung komplett eingestellt. Potsdam formuliert das schwammiger: „Die Kontaktverfolgung bei Kinder und Jugendlichen findet nicht mehr im Einzelfall statt. Bei der Kontaktverfolgung konzentrieren wir uns auf die vulnerablen, also besonders schützenswerten Gruppen“, so der Sprecher. Als besonders vulnerabel gelten alte Menschen, die eher schwere bis tödliche Verläufe erleben – und deren Inzidenz deutlich niedriger liegt als die der Kinder.

Warum ausgerechnet in Potsdam die Omikron-Welle so stark ist, vermag die Verwaltung nicht zu beantworten. Mittlerweile werden an Schulen auch in Potsdam keine Quarantänen mehr für Kontaktpersonen verhängt, lediglich an Kitas müssen die Kinder nach Kontakt mit Infizierten nach Hause. „Als Kontaktpersonen gelten 1478 Kinder und Jugendliche sowie fünf Mitarbeitende, davon 1322 Kitakinder und 131 Grundschulkinder“, sagt Brunzlow. Allerdings müssen die Schulkinder sich nach Kontakten fünf Tage lang täglich testen, während in einigen Landkreisen Kontaktpersonen teils seit Monaten nicht zuverlässig auf mögliche Infektionen überprüft werden. Ob möglicherweise diese engmaschige Testung für die hohen Zahlen sorgt und diese anderswo schlicht unentdeckt bleiben? „Dazu liegen uns keine Informationen vor“, so der Stadtsprecher.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Indes sorgt die Omikron-Variante auch am Bergmann-Klinikum für Rekorde: Noch nie wurden so viele PCR-Tests binnen einer Woche ausgewertet wie in der letzten. „In der letzten Woche wurden 8400 PCR-Tests in unserem Labor ausgewertet, in der Vorwoche waren es noch 6900“, so eine Sprecherin. 90 Prozent der Infektionen entfallen auf die Omikronvariante.

Von Saskia Kirf