Potsdams HPI-Chef: „Die digitale Schulbildung wurde verschleppt“

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Dieses Mal: Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI).

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Ich arbeite im Büro, sehe meine Gesprächspartner – Mitarbeiter, Projektpartner, Programmbeiräte, Kommissionsmitglieder – leider nur auf dem Bildschirm in Videokonferenzen. Viele sitzen nicht weit entfernt im Homeoffice, andere sind über die Welt verteilt. Es ist schon eine merkwürdige Situation, so auf unsere digitalen Techniken angewiesen zu sein. Um den fehlenden persönlichen Austausch auszugleichen, versuchen wir zumindest die wichtigsten Team-Meetings bei Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln schnell wieder in Präsenz zu organisieren.

Momentan ist unser Schul-Cloud-Team besonders herausgefordert. Wir arbeiten am Hasso-Plattner-Institut seit Jahren an der Entwicklung einer digitalen Lern- und Arbeitsumgebung für Schüler und Lehrer, die nun in der Notsituation mit Unterstützung der Bundesregierung für alle interessierten Schulen offensteht.

Mehrere tausend Schulen haben sich in den vergangenen Tagen bei uns angemeldet und wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle so schnell wie möglich anzubinden. Parallel versuchen wir, die Einführung für Lehrkräfte in die Arbeit mit der HPI Schul-Cloud über eine eigens neu bereitgestellte Plattform lernen.cloud komplett online zu ermöglichen.

Christoph Meinel leitet das Hasso-Plattner-Institut. Quelle: Friedrich Bungert

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Durch das HPI Schul-Cloud Projekt haben wir sehr nah miterlebt, wie Schulen und Lehrkräfte angesichts der Schulschließungen in kürzester Zeit ihren Unterricht ins Netz verlegen und improvisieren mussten. Da die meisten Schulen im Jahr 2020 immer noch nicht über eine geeignete digitale Infrastruktur verfügen, haben sich engagierte Lehrkräfte selbst Lösungen zusammengesucht.

Wenn dann selbst innerhalb einer Klasse mehrere verschiedene Einzellösungen und Systeme genutzt werden, ist das weder für die Lehrkräfte, noch für Schüler und Eltern praktikabel – zudem kommen diese Lösungen nicht datenschutzkonform, also rechtsverletzend zum Einsatz. Es rächt sich nun, dass überall in Deutschland die digitale Schulbildung in den letzten Jahren nur ganz schleppend vorangekommen ist, wir hätte da viel weiter sein müssen.

Umso mehr freut es mich, dass das Bildungsministerium in Brandenburg in der Notsituation schnell reagiert hat und die Pilotierung der HPI Schul-Cloud ausweitet, um zeitnah alle interessierten Schulen bestmöglich zu unterstützen. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) hat schnell und ganz unbürokratisch zusätzliche finanzielle Mittel zur Unterstützung der Schulen in den Bundesländern bereitgestellt.

Was ist Ihre größte Sorge?

Dass weitere Lockdowns folgen könnten.

Was können wir aus der Krise lernen? Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Jede Krise birgt Chance für Innovation. So bringt die Krise die Digitale Transformation in Deutschland voran, im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich – über die HPI Schul-Cloud haben wir schon geredet und gerade ist auch das Sommersemester „Voll digital“ gestartet –, in der Verwaltung und zuhause. Auch wird sichtbar, dass viele Bereiche innovationsfeindlich reguliert sind – Antrags- und Genehmigungserfordernisse für die Realisierung von Projekten, die aufwendiger sind, als deren Realisierung selbst.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Es ist schon interessant zu sehen, in wie kurzer Zeit vollkommen unvorstellbare Dinge Wirklichkeit werden – keine Begegnungen, keine Reisen, keine Veranstaltungen, keine Kultur. Das hat zu einer unvorstellbaren Entschleunigung geführt, auch wenn man Vieles digital machen kann. Ich persönlich vermisse aber doch den direkten gelösten persönlichen Austausch von Angesicht zu Angesicht. Videokonferenzen können den über einen längeren Zeitraum nicht ersetzen.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Das Bewusstsein, dass große Aufgaben zu bewältigen sind, und dass die zusammen mit Kollegen und Mitarbeitern bewältigt werden können, gibt Motivation, Kraft und Zuversicht. Ich stehe in einer Verantwortung, der ich gerecht werden will und muss. Zusammen schaffen wir das.

