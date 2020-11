Potsdam

Die Potsdamer Hausärzte haben derzeit alle Hände voll zu tun. Die Erkältungssaison startet, viele Menschen wollen sich gegen die Grippe impfen lassen – und das Coronavirus sorgt für einen besonderen Aufwand in den Praxen.

Das liegt auch daran, dass die niedergelassenen Ärzte vergleichsweise freigiebig mit den Abstrichen sind. „Wir sehen die zweite Welle relativ gelassen“, sagt Heidi Boschmann, Hausärztin in der Brandenburger Vorstadt: „Ich habe den Eindruck, das Virus ist nicht mehr ganz so aggressiv.“ Bis zu 20 Abstriche macht die Praxis pro Woche, jeder Mitarbeiter ist dazu befugt.

Infektionsketten durch Tests unterbrechen

Während einige Hausarztpraxen offenbar nur bei Zutreffen aller Corona-Kriterien – trockener Husten, hohes Fieber, Kontakt zu einem Infizierten – abstreichen und die offizielle Teststelle am städtischen Bergmann-Klinikum sich ebenfalls streng an die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts hält, muss bei Boschmann nicht alles zusammenpassen. „Wir wollen ja Corona-Fälle finden und Infektionsketten unterbrechen“, sagt die Ärztin. Da mache Abwarten und Wegschicken aus iihrer Sicht keinen Sinn. Es gebe schließlich auch Berufsgruppen, die viele Kontakte haben, Lehrer etwa und Kita-Erzieher. Die müssten schnell getestet werden.

Ein Kollege von Heidi Boschmann, der in der Innenstadt praktiziert und anonym bleiben möchte, verfährt genauso. „Die Menschen haben Angst, ich verweigere ihnen da keine Untersuchung“, sagt der Arzt. Der Rahmen dafür ist da, wie der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) Christian Wehry, bestätigt, „natürlich gilt weiterhin, dass die Tests kein Wunschkonzert sind. Aber zuletzt hat das Bundesgesundheitsministerium die Voraussetzungen für einen Test gelockert.“ Die Hausärzte könnten die überlasteten Gesundheitsämter unterstützen.

Großer bürokratischer Aufwand

Die allermeisten Abstriche veranlassen die Praxen aufgrund von Symptomen selbst. „Wir testen bei praktisch jedem Atemwegsinfekt“, sagt der Mediziner. Dass jemand von sich aus einen Abstrich will, sei die große Ausnahme. Die Patienten werden dafür einzeln außerhalb der üblichen Sprechzeiten einbestellt, so könne die räumliche Trennung zwischen den Verdachtsfällen und den Nicht-Infizierten gewährleistet werden. 20 bis 30 Abstriche pro Woche führt der City-Arzt durch. „Allerdings dauert es zunehmend länger, bis die Ergebnisse vorliegen, weil die Labore an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit sind.“

Sorge macht den Ärzten und Helfern in den beiden Praxen der „irre bürokratische Aufwand“ für die Tests, die detailliert begründet werden müssen. „Normalerweise haben wir 1200 bis 1400 Patienten im Quartal, im Moment kommen zwar deutlich weniger, aber der Arbeitsaufwand ist trotzdem höher“, sagt der Hausarzt aus der Innenstadt, „die telefonische Beratung und natürlich auch der immense Schreibaufwand für die Abrechnungen kosten sehr viel Zeit.“

Denn auch die telefonischen Krankschreibungen nehmen wieder zu; bis zu 20 pro Woche sind es bei Heidi Boschmann, ihr Kollege sagt, es gebe „keinen riesigen Run, aber es kommt immer wieder vor“. Die KVBB geht davon aus, dass diese Zahl anwachsen wird. „Im weiteren Verlauf von Herbst und Winter, wenn Erkältungs- und Grippeerkrankungen zunehmen, wird das Thema sicherlich von größerer Bedeutung sein,“ sagt deren Sprecher Christian Wehry.

Das Problem für den Hausarzt in der Innenstadt: „Patienten, die jetzt eine Atemwegserkrankung haben, wollen auch gesehen werden.“ Er bestelle daher lieber einen hustenden Patienten ein und verlängere dann die Krankschreibung gegebenenfalls telefonisch – Heidi Boschmann verfährt genau umgekehrt und lässt Patienten, deren Symptome nicht binnen einer Woche abklingen, in die Praxis kommen.

Nachgefragter Grippeschutz

Besonders groß ist das Interesse der Potsdamer in diesem Jahr an Grippeschutzimpfungen. „Wir haben extra mehr Impfungen bestellt“, sagt Heidi Boschmann, „die Praxis brummt und brummt.“ Sie kann die begehrten Impfungen noch geben, ihr Kollege aus der Innenstadt hingegen hat schon in der vergangenen Woche die letzte Dosis in einen Potsdamer Arm gebracht. „Auch wir haben deutlich mehr Impfstoff bestellt als in den Vorjahren, aber wir haben nun nichts mehr, und ich weiß auch nicht, ob noch nachgeliefert wird“, sagt er.

Dass bereits Ende Oktober keine Grippe-Impfungen mehr möglich sind – das ist eine neue Erfahrung für den Hausarzt. KVBB-Sprecher Wehry kann ihn beruhigen. „Es sind gerade neue Margen freigegeben worden, die in den kommenden Wochen an die Praxen ausgeliefert werden“, sagt er, „es gibt genügend Impfstoff.“

Von Saskia Kirf und Rainer Schüler