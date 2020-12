Potsdam

Wer zur Risikogruppe gehört oder sich in Quarantäne befindet, kann derzeit nicht mehr bei den großen Supermärkten Lebensmittel bestellen. Bei „Bringmeister“ von Edeka und beim Rewe-Lieferservice gibt es bis zum Silvestertag keine Termine mehr. Nur bei Amazon Prime Now und bei Amazon Fresh gibt es noch freie Lieferfenster für Potsdam. Bei dem Versandhändler können aber nur Prime-Mitglieder bestellen.

Nachbarschaftshilfe des Familienzentrums „Treffpunkt Freizeit“

Vor allem Seniorinnen und Senioren fürchten sich während der Corona-Pandemie vor dem Besuch im Supermarkt: Die Schlangen werden wegen der Festtagsvorbereitungen lang sein und das Ansteckungsrisiko ist trotz der geltenden Hygienekonzepte nicht zu unterschätzen.

Doch Hilfesuchende können über die Feiertage auf lokale Angebote zurückgreifen: Wie zum Beispiel auf die Nachbarschaftshilfe von Jana Kühnel, die eine spezielle Hotline eingerichtet hat. Kühnel arbeitet im dem Familienzentrum „Treffpunkt Freizeit“ in Potsdam und ist die Koordinatorin eines Mehrgenerationenhauses – eine Stätte für generationsübergreifende Begegnungen. Im MAZ-Gespräch erzählt sie, dass insgesamt fünf ehrenamtliche Lieferanten bei der Nachbarschaftshilfe mitarbeiten.

Hilfesuchende können sich telefonisch unter der Handynummer 0157/32432745 melden oder eine E-Mail an info@treffpunktfreizeit.de senden. Die Anfragen vermittelt Kühnel je nach Stadtteil an die Freiwilligen weiter. Sie berichtet der MAZ: „Das Angebot wendet sich an alle Menschen, die Unterstützung bei Einkäufen und Apothekengängen benötigen.“

Darüber hinaus würden sie auch Alltagsfragen beantworten und „manchmal ein wenig Seelsorge“ betreiben. Das Angebot sei von Kühnel schon im ersten Lockdown gestartet worden: Doch seit dem zweiten härteren Lockdown gebe es „eine erhöhte Nachfrage“. Auch was die Ehrenamtlichen angeht, melden sich laut Kühnel immer mehr Menschen, die in der Stadt helfen möchten. „Über diese Unterstützung freuen wir uns sehr“, erzählt sie.

Einkaufshilfen für Seniorinnen und Senioren

In Potsdam gibt es noch weitere Hilfsangebote. So bietet zum Beispiel der SPD-Ortsverein Potsdam Mitte/Nord eine Nachbarschaftshilfe für Seniorinnen und Senioren an. Unter der Nummer 0162/8851732 oder der E-Mail-Adresse spd.einkaufshilfe.corona@gmail.com ist die Einkaufshilfe erreichbar. Die Co-Vorsitzende der SPD-Fraktion Potsdams Sarah Zalfen erzählt der MAZ, dass das Angebot bereits seit März besteht, aber weiterhin gilt. So machen die Ehrenamtlichen „eine reine Nachbarschaftshilfe und keinen professionellen Einkaufsservice“. Seit Beginn der Hilfsaktion seien „stabile Einkaufstandems mit den Senioren zustande gekommen, die immer noch weiter laufen“.

„Quarantänehilfe Potsdam “ in den sozialen Netzwerken

Wer keine Lust hat täglich in der Quarantäne zu Kochen, kann sich bei Lieferdiensten Essen bestellen. Darunter fällt Lieferando oder das Angebot „ Potsdam liefert“, woran auch die MAZ beteiligt ist. Der Unternehmer Marian Menzel startete das Projekt im ersten Lockdown, um geschlossene Gaststätten in der Corona-Krise zu unterstützen. „Mittlerweile sind 45 Gastronomiebetriebe bei dem Angebot dabei“, wie Menzel im MAZ-Gespräch erzählt.

Die Nachfrage scheint groß zu sein: „Seit dem zweiten Lockdown kommen im Schnitt 280 Bestellungen pro Tag rein.“ So bestellen die Kundinnen und Kunden seit November für die Weihnachtstage vor: „Die Gans und die Ente sind sehr beliebt.“ Die meiste Gerichte können man bis zum 22. Dezember vorbestellen, erklärt er. Menzel schätzt das bis zu zehn Prozent der Bestellung von Menschen in Quarantäne getätigt werden.

Auch in den sozialen Netzwerken organisieren sich viele Freiwillige: Die Facebook-Gruppe „Quarantänehilfe Potsdam“ hat bereits mehr als 1400 Mitglieder: Sie wendet sich gezielt an Menschen, die sich wegen einer Corona-Infizierung in Quarantäne begeben haben oder den Gang in den Supermarkt meiden.

Die Gruppenmitglieder teilen Corona-Informationen, Hilfsprojekte in der Stadt und pflegen eine umfangreiche Liste mit mehr als 100 Freiwilligen. Die Ehrenämtler bieten Hilfe beim Einkaufen, Gassi gehen mit Hunden, Abholung von Medikamenten und sogar Kinderbetreuung an. Wie es in der Beschreibung der Gruppe heißt, könne „nur Solidarität und Zusammenhalt uns durch diese schwere Zeit“ führen. Eine Ansicht, die wohl viele Menschen in Potsdam teilen.

Von Alisha Mendgen