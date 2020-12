Potsdam

Die Corona-Lage in Brandenburg spitzt sich zu: Das rot-schwarz-grüne Kabinett verständigte sich wegen steigender Infektionszahlen auf eine Verschärfung der Maßnahmen. Das öffentliche Leben soll in ganz Brandenburg weiter runtergefahren werden, Potsdam zieht in vielen Bereichen bereits vor dem Land die Zügel an. Ab Samstag gilt daher auch ein Alkoholverbot in Potsdams Straßen, auf denen viele Fußgänger unterwegs sind. Der Ausschank ist allerdings weiterhin erlaubt.

Babelsberg , Innenstadt und Potsdam-West

So ist das Trinken von Alkohol in der Innenstadt verboten: Betroffen sind die Friedrich-Ebert-Straße, die Brandenburger Straße, die Nebenstraßen und der Luisenplatz. Auch in Babelsberg gilt in einigen Straßen ein Alkoholkonsumverbot, darunter Bereiche der Karl-Liebknecht-Straße und der Rudolf-Breitscheid-Straße. In Potsdam-West sind Teile der Nansenstraße und der Geschwister-Scholl- Straße betroffen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Verbot bis Januar

Wie die Stadt Potsdam in einer Pressemitteilung erklärt, sind diese Straßen ausgewählt worden, weil sich dort viele Geschäfte befinden. In der Vorweihnachtszeit rechne man deswegen mit mehr Kunden als sonst. Das Trinkverbot von Alkohol gilt über Weihnachten und Silvester – bis zum 7. Januar 2021.

Verhindern will die Stadt mit dem Alkoholverbot, dass sich mehrere Personen zu Glühwein oder Bier treffen, dabei mit steigendem Alkoholkonsum die Abstandsregeln missachten und eine Ansteckung riskieren. Nach wie vor können Kunden sich allerdings etwa einen Glühwein kaufen und außerhalb der Verbotszone trinken.

Lesen Sie auch

Von Alisha Mendgen