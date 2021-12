Potsdam

In den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Telegram wurde massiv für eine Demonstration gegen Impfpflicht am Montagnachmittag in Potsdam aufgerufen. Um kurz nach 17 Uhr versammelten die ersten Impfgegner am Nauener Tor und der Platz füllte sich zusehends, weniger später setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung – und immer mehr Menschen schlossen sich den Demonstranten an.

Hunderte Menschen stehen ohne Abstand und Maske vor dem Filmmuseum. Die Polizei schreitet nicht ein, um die Auflagen umzusetzen.

Die Demonstranten versammeln sich vor dem Filmmuseum.

Das Frontbanner gegen eine vermeintliche Impfpflicht wird nicht mehr gebraucht.

Auf einmal wird es kurz laut, viele Demonstranten pfeifen. Der Zug trifft nun am Filmmuseum auf die dortige Montagsdemo.

Der vordere Teil der Demonstration erreicht nun den Landtag. Der hintere ist noch am Platz der Einheit.

Am Platz der Einheit stauen sich die Trams: Kein Durchkommen in Richtung Norden.

Beobachter sprechen von mehr als 700 Teilnehmern - das scheint realistisch.

"Es gibt aus meiner Sicht auch eine moralische Pflicht" Potsdams Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) spricht als letzter in dem Meeting und findet klare Worte: "Viele Impfgegner haben Bedenken, fragen sich, was passiert mit mir, wenn ich geimpft bin? Doch es geht in diesem Fall auch darum, solidarisch zu sein. Es gibt aus meiner Sicht auch eine moralische Pflicht, indem ich mich frage, was kann ich für die Gesellschaft und die anderen tun? Und da ist es selbstverständlich, dass man sich impfen lässt. Da kann man auf die Intensivstationen schauen, da sieht man doch was los ist. Ich finde, dort gibt es genug Gründe, das zu erkennen. Impfen ist kein 100-prozentiger Schutz, aber wenn man sieht, wer schwer erkrankt, dann erkennt man: Impfen wirkt. Manche Vergleiche, die derzeit von einigen gezogen werden, finde ich voll daneben. Wenn das aktuelle Corona-Maßnahmen mit diktatorischen Maßnahmen oder der NS-Vergangenheit verglichen werden, dann ist das voll daneben. Und dann ist das auch eine Verhöhnung der Opfer der Diktatur, vor allem der NS-Vergangenheit."

Der Zug ist extrem lang gezogen, aber fix unterwegs. Es geht durch die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Landtag. In den Pizzaläden der Innenstadt lautet das Urteil der Jugendlichen: " Richtig peinlicher Haufen! "

Frauke Büttner vom Aktionsbündnis Brandenburg warnt davor, dass die Demos vor allem von Mitgliedern des rechten Spektrums organisiert wird und auf den Veranstaltungen Corona oft zur Nebensache wird.

Die ersten Demonstranten passieren zum zweiten Mal das Nauener Tor. An die ausgerufene Maskenpflicht hält sich kaum jemand.

Linken-Fraktionschef: "Impfung ist das beste Mittel, was wir haben" Stefan Wollenberg, Fraktionschef der Linken erklärt in der digitalen Gegenveranstaltung: " Impfung ist kein 100 Prozent Schutz, aber sie ist das beste Mittel, das uns aktuell zur Verfügung steht . Ich finde es sehr traurig, dass sich Leute aus sehr egoistischer Sichtweise nicht impfen lassen und dann auch noch andere Menschen angreifen, die sich impfen lassen. Das wirft ein Bild auf die Gesellschaft, das ich sehr tragisch finde. Wichtig ist aber auch: Es ist eine kleine Minderheit, die Mehrheit der Gesellschaft zeigt sich solidarisch. Wir müssen weiter im Einzelfall Überzeugungsarbeit leisten . Das ist anstrengend, aber anders werden wir aus dieser Situation nicht herauskommen."

Rund 450 Teilnehmer hat der Demonstrationszug . Gegenprotest gibt es nicht, nur einzelne Passanten rufen den Demonstranten zu: "Wir impfen euch alle!"

"Wichtig, dass wir im Dialog bleiben" Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im digitalen Meeting, er meldet sich vom Rathaus-Vorplatz zu Wort: " Es geht auch um die Frage, wie man mit dieser Pandemie umgeht . Richtig ist, dass es Menschen gibt, die Ängste und Nöte haben, die nicht wissen, wie diese Situation weitergeht. Aber es gibt auch die, die von mit als Oberbürgermeister, fordern, dass wir mehr machen, die Angst vor der Pandemie haben. Wichtig, dass wir im Dialog bleiben. Doch der Drang zur Individualisierung, das in die Mitte Stellen des Ichs, ist gerade vielen wichtiger als das Miteinander . Wichtig, dass versuchen als Gesellschaft zusammenzustehen und gemeinsam Lösungen anzubieten."



MAZonline Mike Schubert



Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Corona-Leugner gehen spazieren

In den vergangenen Wochen hatte es in Potsdam bereits (unangemeldete) Veranstaltungen von Gegner der aktuellen Corona-Politik gegeben. Zwei Mal versammelten sich mehrere Personen am Brandenburger Tor zu einem so genannten „Kerzenspaziergang“. Dem letzten Aufruf am vergangenen Montag waren bis zu 80 Personen gefolgt. Die Polizei löste die Zusammenkünfte beide Male auf, da an keinem der Tage einer der Anwesenden eine Demonstration anmelden wollte. Demonstrationen an sich sind nämlich auch in Corona-Zeiten erlaubt – unter Auflagen.

Was ist bei einer Demonstration erlaubt?

Aktuell dürfen in Brandenburg nur bis zu 1000 Menschen an Demonstrationen teilnehmen, dazu gelten Maskenpflicht und Mindestabstand. Die Missachtung dieser Vorschriften kann teuer werden. Der Verstoß gegen die Maskenpflicht kann mit einem Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro bestraft.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) betont, dass „das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit als Wesensmerkmal unserer Demokratie in Kraft“ bleibt. Angemeldete Versammlungen dürfen unter den oben genannten Bedingungen durchgeführt werden. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung habe aber oberste Priorität. „Ein jeder kann seine Meinung auch auf der Straße vertreten, aber Massenansammlungen von über 1.000 Personen sind nicht verantwortbar“, so Stübgen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er warnte zudem alle, die die Demonstrationsfreiheit missbrauchen, um Straftaten zu begehen oder Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten auszuüben. Diejenigen werden „das zu spüren bekommen“.

Lesen Sie auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verurteilt Querdenker-Aktion in Potsdam

Starkes Zeichen gegen Corona-Leugner

Am vergangen Freitag hatte das Potsdamer Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ mit der Aktion „Licht des Gedenkens statt Propagandafeuer“ der Corona-Toten in Potsdam gedacht. Für jeden Corona-Verstorbenen der Stadt hatten die Mitglieder des Bündnisses unter Vorsitz von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vor der Nikolaikirche eine Kerze aufgestellt. Mit den 257 Lichtern – die Zahl der Toten hat sich seitdem um 1 auf 258 erhöht – wollten sie auch ein Zeichen gegen eine Aktion auf dem Alten Markt setzen, bei der gegen eine Impfpflicht demonstriert wurde.

Von MAZonline