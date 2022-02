Potsdam

Schluss und vorbei: Die Impfstelle in der Metropolishalle in Potsdam-Babelsberg schließt am 28. Februar – an diesem Tage werden dort die letzten Corona-Schutzimpfungen angeboten. Darüber informiert das Brandenburgische Gesundheitsministerium. Bereits am 26. Februar schließt die überregionale Impfstelle am Flughafen in Schönefeld.

Zu wenig Impfwillige in Potsdam und zu hohe Kosten

Die endgültige Schließung der Impfstelle in der Metropolishalle wurde laut Ministerium zwischen dem Impfstab des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam abgestimmt. Der Grund: Es kommen zu wenig Menschen. – Gemessen daran sei das Angebot zu teuer. Überregionale Impfstellen verursachen laut Ministerium vergleichsweise hohe laufende Kosten, die nur bei hohen Impfzahlen gerechtfertigt seien. Nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes müssen Impfzentren wirtschaftlich betrieben werden, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln, der genutzten Räumlichkeiten sowie der Dauer des Betriebs.

„Wir haben in Brandenburg leider immer noch eine viel zu große Impflücke, die wir möglichst schnell schließen müssen“, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Landesweit gebe es aber genügend niedrigschwellige Impfmöglichkeiten – rund 1.600 Arztpraxen bieten regelmäßig Corona-Schutzimpfungen an. Es gebe zudem viele kommunale Impfstellen und mobile Impfangebote. „Jede und jeder, der sich für die Impfung entscheidet, bekommt sie schnell und problemlos“, so Nonnemacher. Land und Kommunen müssten aber selbstverständlich mit Steuergeldern wirtschaftlich und sparsam umgehen. „Aus diesem Grund sind Schließungen von sehr großen Impfstellen erforderlich, wenn sie nahezu leer stehen.“

Nonnemacher lobt Potsdamer Impfbus

Das bedeute aber nicht, dass das Land in seinen Bemühungen nachlasse, betont die Ministerin und verweist auf den Impfbus, der in Potsdam von Stadtteil zu Stadtteil toure und die Impfungen zu den Menschen bringe. „Das ist hervorragend und zeigt das große Engagement“, so Nonnemacher.

Oberbürgermeister verweist auf zweite Potsdamer Impfstelle

Auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) rechtfertigt den Impf-Stopp in der Metropolishalle. „Die sinkenden Impfzahlen erfordern die Schließung einer der beiden Potsdamer Impfstellen“, sagt er. „Durch die Impfstelle in der Schinkelhalle und den Potsdamer Impfbus bieten wir den Potsdamerinnen und Potsdamern auch weiterhin ein Impfangebot mit und ohne Termin. Es bleibt dabei, dass wer sich in Potsdam impfen lassen möchte, dazu auch unterschiedliche Angebote nutzen kann.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die überregionale Impfstelle in der Metropolishalle wurde am 10. Dezember 2021 mit zunächst insgesamt sechs Impfstraßen wiedereröffnet. Hier wären aut Ministerium 780 Impfungen pro Tag möglich. Zeitweise wurde auf neun Impfstraßen und über 1.000 möglichen Impfungen pro Tag hochgefahren. Im Dezember 2021 wurden dort laut Ministerium insgesamt 14.715 Impfungen verabreicht. Die meisten Impfungen habe es in der 51. Kalenderwoche mit 5.144 gegeben. Im Januar 2022 seien es insgesamt 12.295 Impfungen gewesen, in der 5. Kalenderwoche noch 1.107 und in der 6. Kalenderwoche nur noch 920.

Von MAZonline/nf