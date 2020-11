Potsdam

Von einer Entspannung der Corona-Lage kann in Potsdam derzeit keine Rede sein. Wieder gab es binnen einer Woche fast 200 neue Ansteckungen, 45 Fälle sind derzeit so schwer, dass sie in den Krankenhäusern der Stadt behandelt werden müssen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Intensivbetten, in denen kranke Menschen künstlich beatmet werden können. Am Wochenende dann der Schock: Das städtische Klinikum Brandenburg an der Havel meldet, dass die Covid-Station voll sei, neue Patienten können nicht versorgt werden. Und auch der Potsdamer Klinik-Chef Hans Ulrich Schmidt sagt: „Die Belastung ist hoch, erste Grenzen sind erreicht.“ Doch wie schlimm ist es wirklich? Ein Überblick zur Lage.

Was ist an dieser zweiten Welle so schlimm?

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Am Montag hatten sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 1659 Potsdamer mit Sars-CoV-2 angesteckt. Am 1. November lag diese Zahl noch bei 1071 – allein in diesem Monat wurden also 35 Prozent der Ansteckungen gemeldet, die es insgesamt gab. Lediglich Anfang April war es in Potsdam zu einer ähnlich dynamischen Infektionslage gekommen. Aber damals waren es zum einen sehr viel weniger Fälle – die Zahl von knapp 600 Infektionen, die nun in kaum drei Wochen auftraten, wurde während der ersten Welle deutlich langsamer erreicht. Zudem traten die meisten dieser Fälle räumlich begrenzt auf, im Klinikum und in angeschlossenen Einrichtungen, es kam kaum zu Ansteckungen außerhalb. Anders als beim Ausbruch im Bergmann-Klinikum, bei dem hunderte Mitarbeiter und Patienten positiv getestet wurden, gibt es jetzt kaum noch klar abgrenzbare Ausbruchscluster. Stattdessen sind die Infektionen über die Stadt und alle Altersgruppen verteilt.

Eine weitere Schwierigkeit ist die Verzögerung zwischen Ansteckung und Ausbruch. Weiterhin haben viele positiv Getestete keine oder nur schwache Symptome. Es kommt aber immer wieder zu massiven Verschlechterungen in sehr kurzer Zeit bis hin zur akuten Lebensgefahr – meist rund zehn Tage nach der Ansteckung. Für die Krankenhäuser sind also vor allem die Infektionen wichtig, die vor eineinhalb Wochen stattfanden: Als es die bisher heftigsten Anstiege der Fallzahlen in Potsdam überhaupt gab, die Sieben-Tages-Inzidenz lag in dieser Zeit durchgehend über 100.

Wie ist die Situation in den Kliniken wirklich?

Kurz gesagt: Nicht so schlimm, wie es zunächst wirkt. Im täglichen Update der Stadtverwaltung am Montag war die Rede von 15 belegten Intensivbetten im kommunalen Bergmann-Klinikum – bei 16 belegbaren. Doch die Stadt-Mitteilungen sind nie ganz aktuell, die Lage kann sich stündlich ändern. „Stand jetzt sind wir bei vier freien Intensivbetten“, sagt Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann am Montag. Patienten würden verlegt – in andere Kliniken, zur Rehabilitation nach einer langen Beatmung oder innerhalb des Hauses zurück auf die Normalstation für Covid19-Erkrankte. Für diese Verlegungen wird das Versorgungscluster Corona West-Brandenburg genutzt, ein Zusammenschluss der Kliniken der Region.

Was, wenn die 16 Intensivbetten im Bergmann-Klinik voll sind?

Dann kann das Klinikum auf bis zu 24 Corona-Intensivbetten aufstocken, die notwendigen Geräte dafür stehen bereit. Insgesamt stünden dann 63 Beatmungsplätze für erwachsene Patienten bereit, 39 davon befinden sich außerhalb der Covid-Stationen. „Die werden natürlich weiterhin gebraucht“, erklärt die Sprecherin. „Alles, was wir über die 24 Betten hinaus aufstocken, geht zulasten der Normalversorgung.“ Der Ausbau der Intensiv-Kapazitäten auf der Covidstation wird im dreimal wöchentlich stattfindenden Stabstreffen im Klinikum besprochen, bisher wurde er nicht für notwendig erachtet. Sollte das der Fall sein, würden voraussichtlich zunächst vier weitere Beatmungsbetten aufgebaut, im absoluten Ernstfall dann noch einmal vier.

Falls diese Betten nicht ausreichen, könnten auch die Intensivbetten der anderen Stationen mitgenutzt werden – das will das Klinikum aber unbedingt vermeiden, denn diese werden zum Beispiel nach großen Operationen und für akute Notfälle gebraucht, also für die lebensnotwendige Versorgung der Menschen in und um Potsdam, die nicht an Covid19 erkrankt sind.

Ist genug Personal da?

Für die sehr aufwändige Versorgung von Patienten auf der Intensivstation ist viel Personal im Einsatz. Beatmete Patienten werden beispielsweise regelmäßig gedreht, allein dafür müssen vier bis fünf Fachkräfte zusammenarbeiten. „Wir haben die Bettenkapazitäten so geplant, dass sie mit unserem vorhandenen Personal zu stemmen sind“, sagt die Bergmann-Sprecherin. Das heißt, die maximal 24 Intensivbetten könnten tatsächlich alle belegt und entsprechend versorgt werden.

Corona-Infektionen gibt es derweil auch im Klinikum weiterhin. Nach MAZ-Informationen sind Ansteckungen bei derzeit rund 40 Mitarbeitern bei den Routinetests aufgefallen. „Es sind aber Einzelfälle ohne einen nosokomialen Zusammenhang“ sagt Damaris Hunsmann, es gebe also keine Ansteckungen innerhalb des Personals, sondern einzelne Fälle.

Kann ich mich in Potsdam noch auf Covid-19 testen lassen?

Wer Symptome hat, Kontakt zu einem Infizierten oder einfach Gewissheit haben will, kann weiter verschiedene Optionen für den Abstrich nutzen. Bis zu 8000 Abstriche auf das Virus pro Woche kann das Zentrallabor im Klinikum auswerten. Die meisten davon sind Tests von Pflegern und Ärztinnen sowie Patienten aus dem EvB selbst, auch das Gesundheitsamt lässt hier viele Verdachtsfälle überprüfen. Die Selbstzahler, die ihren Covid-Status überprüfen lassen wollen, bleiben hingegen die Ausnahme, sind aber willkommen. Ein Blick in die Onlineterminvergabe des Klinikums zeigt, dass es kurzfristig Kapazitäten für Tests jeder Kategorie gibt. Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann betont: „Wir machen ausschließlich PCR-Tests.“ Die Schnelltests, von denen derzeit viel berichtet wird und die lediglich eine akute Ansteckungsgefahr zeigen können, kommen nicht zum Einsatz.

Wer vom Hausarzt zum Abstrich geschickt wird, ist dagegen im Testzentrum in der Babelsberger Metropolishalle an der richtigen Adresse. „Der behandelnde Arzt entscheidet auf Basis der Kriterien des Robert-Koch-Instituts und der gültigen Testverordnung, ob ein Test notwendig ist oder nicht“, sagt Christian Wehry, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), die das Testzentrum betreibt. „Ist ein Test indiziert, so teilt der Arzt dies der KVBB mit, die dann Kontakt zum Patienten aufnimmt und einen festen Termin vereinbart.“ Der Abstrich in der Metropolishalle wird dann vom DRK vorgenommen, Patienten müssen ihre Versichertenkarte mitbringen. Die KVBB teilt den Patienten innerhalb von 72 Stunden das Ergebnis mit. Übrigens soll die Metropolishalle auch das erste Impfzentrum gegen das Virus in Brandenburgs Westen werden.

Von Saskia Kirf