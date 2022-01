Potsdam

Die wichtigsten Zahlen am Dienstag

► Neuinfektionen: 104

Zwei Tage langg gab es keine Meldung aus Potsdam, am Dienstag müssten also die Fälle des vergangenen Wochenendes zusammengefasst ans Robert Koch Institut gemeldet worden sein.

► Sieben-Tage-Inzidenz: 268 (Vortag: 284,4)

Brandenburgweit liegt die Inzidenz bei 364,5,

► Die Hospitalisierungsinzidenz für Brandenburg liegt am Dienstagmorgen noch nicht vor. Zuletzt betrug sie 3,5.

Wichtiger neuer Leitwert: Hospitalisierungsinzidenz Der Wert gibt vereinfacht gesagt an, wie viele von 100.000 Bürgern in der letzten Woche wegen einer Coronainfektion stationär aufgenommen wurden. Die Hospitalisierungsinzident bestimmt über die Optionen der Bundesländer, neue Einschränkungen zu verhängen: Ab einem Wert von drei gilt die 2G-Regel, ab einem Wert von sechs 2Gplus, ab neun können Lockdowns und vergleichbar scharfe Maßnahmen verhängt werden.

► Corona-Patienten in Potsdam: Tagelang hatte die Stadt keinen neuen Patientenzahlen gemeldet, nun wird deutlich: Die Zahl der Covid-Patienten, die auf der Normalstation liegen, ist über den Jahreswechsel gestiegen und liegt aktuell bei 46 (zuvor 38). Auf den Intensivstationen liegen elf dieser Patienten, das sind drei weniger als am Freitag (14). Die Patienten-Zahlen in den Corona-Stationen steigen landesweit an.

Was Corona mit unserem Alltag macht

► Omikron-Anteil binnen einer Woche fast verdreifacht: In der Woche vom 27. Dezember bis zum 2. Januar hat das Labor des kommunalen Klinikums „Ernst von Bergmann“ einer Sprecherin zufolge 190 positive Coronatests genauer untersucht. 123 davon wiesen die Delta-Variante auf, 59 gingen auf Omikron zurück. Das ist keine gute Nachricht: in der vorvergangenen Woche hatte der Anteil der Omikron-Fälle bei den sequenzierten Proben 13,5 Prozent betragen, nun sind es bereits 35 Prozent – die Omikron-Variante hat ihr Vorkommen also binnen einer Woche fast verdreifacht. Wie die Lage ansonsten in Potsdams Impfzentren – es gibt freie Termine – derzeit aussieht, wie sich die Fallzahlen entwickeln und wie die Infektionslage in den Schulen ist, lesen Sie hier.

► Corona-Proteste und Gegen-Demos: Immer wieder montags rufen inzwischen auch in Potsdam Impfgegner sowie Gegen-Bündnisse zu Protesten auf. Auch am ersten Montag im neuen Jahr haben beiden Seiten wieder hunderte Menschen mobilisiert

► Potsdams OB appelliert an Impfgegner: „Ihr müsst nicht mit den Nazis marschieren.“ Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) richtete seine Worte bei der Corona-Gegendemonstration am Montagnachmittag auch an die Gruppe der Impfgegner und Corona-Kritiker. Vor allem diejenige wollte er erreichen, die nicht vor allem in Sorge sind über die Corona-Maßnahmen.

Wie hoch ist die Inzidenz bei den Kindern?

Infektionen an Potsdamer Schulen: Am Montag hat der Unterricht wieder begonnen, die Präsenzpflicht an den Schulen gilt grundsätzlich, Eltern können ihre Kinder aber zumeist zu Hause lassen, wenn sie das wollen. Zum Schulbeginn waren keine Kinder und Jugendlichen als Kontaktpersonen in Quarantäne, aber 131 von ihnen sowie 25 Mitarbeitende von Kitas und Schulen sind mit Stand Montag infiziert.

Inzidenz nach Altersgruppen: Die Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen liegt bei 396 und damit nur noch minimal höher als die der 15- bis 34-Jährigen – dort beträgt der Inzidenzwert 381. Mit der Rückkehr in die Schulen werden aber sehr wahrscheinlich auch die Fallzahlen unter den Jüngeren wieder zunehmen, immerhin müssen sie sich mehrmals in der Woche auf das Virus testen.

