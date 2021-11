Potsdam

Der Montag ist in Potsdam seit Monaten eine Corona-Nullnummer. Seit dem 31. Mai 2021 wurden in Potsdam zum Wochenbeginn keine Corona-Neuinfektionen registriert. Auch am 8. November 2021 meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) keine neuen Corona-Fälle in Potsdam.

Inzidenz so hoch wie im Winter

Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz hat das nicht, der Inzidenz-Wert in Potsdam ist nach wie vor hoch und liegt mit 189,4 nur noch knapp unter der 200er Marke – so wie am Sonntag. Die so genannte dritte Corona-Welle in Potsdam war im Frühjahr um einiges schwächer, die Inzidenz-Kurve flacher. Eine höhere Inzidenz als aktuell gab es zuletzt in der (abklingenden) zweiten Welle am 18. Januar 2021; auch ein Montag und damals wurde immerhin vier neue Corona-Fälle gemeldet.

Lesen Sie auch Rasantes Infektionsgeschehen: Potsdam verschärft Regeln für Kontaktpersonen

Der augenfälligste Unterschied zwischen dem diesjährigem Corona-Frühjahr und Corona-Herbst ist die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Mitte Januar 2021, am Ende der zweiten Corona-Welle, mussten 94 Menschen aufgrund ihrer Erkrankung stationär behandelt werden, davon 20 intensivmedizinisch.

Derzeit – Stand: 5. November 2021 – liegen in Potsdam 29 Corona-Patienten im Krankenhaus, davon 9 auf der Intensivstation. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass im Gegensatz zum Frühjahr über 60 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg vollständig geimpft ist, zudem befinden wir uns in Potsdam aktuell noch am Anfang der vierten Welle, die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern stieg bei den Wellen zuvor erst mit Verzögerung an.

Sehr hohe Inzidenz bei Kindern

Analyst Sebastian Mohr vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation veröffentlicht regelmäßig aktuelle Fallzahlen und Inzidenz-Werte für ganz Deutschland, aufgeschlüsselt sind die Daten nach Altersgruppen.

Für Potsdam ergaben seine Recherchen, dass in Potsdam aktuell* die Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Seinen Angaben zufolge liegt die Inzidenz in dieser Altersgruppe bei 582,61 und damit deutlich über den Werten in den anderen Altersgruppen. Am besten schneidet derzeit die Gruppe der Über-Achtzigjährigen ab. Dort liegt die Inzidenz mit 59,5 fast zehn Mal unter dem Inzidenz-Wert der Kinder.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

* Aktuellste Angaben vom 7. November. Aktualisierung folgt

Von MAZonline