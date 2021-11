Potsdam

Eine gute Woche nach den Herbstferien sind die Corona-Infektionszahlen bei Potsdamer Kindern massiv angestiegen. „In Potsdamer Kitas und Schulen sind derzeit 136 Kinder und Jugendliche nachweislich mit dem Coronavirus infiziert“, teilt ein Stadtsprecher auf MAZ-Anfrage mit, zudem seien sieben Mitarbeitende der Einrichtungen Corona-positiv.

100 Fälle in Kitas und Grundschulen

Betroffen sind demnach 33 Kita-Kinder, 67 aus Grundschulen, 14 aus Gesamtschulen und 14 aus Gymnasien. Von den 252 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Potsdam weist jede zehnte Fälle auf, der Sprecher berichtet von 25 Schulen und Kitas mit akuten Infektionen.

Das hat auch massive Auswirkungen auf die Inzidenzen in den betroffenen Altersgruppen. Dem Forscher Sebastian Mohr zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der fünf bis 14 Jahre alten Potsdamer am Mittwoch bei 294 – ein neuer Rekordwert. Stadtweit und über alle Altersgruppen betrachtet ist der Wert mit 133 deutlich weniger als halb so hoch. Zum Ende der Herbstferien vor eineinhalb Wochen hatte die Inzidenz in bei den fünf-bis-14-Jährigen 192 betragen. Auch bei den ganz Kleinen hat die Fallzahl einen neuen Spitzenwert erreicht, hier beträgt die Inzidenz nun 174 und hat sich seit dem Ende der Herbstferien von 82 mehr als verdoppelt.

663 Kinder und Mitarbeiter in Quarantäne

Der Stadtsprecher nennt als Einrichtung mit mehreren Infektionen die Kita im Kirchsteigfeld mit sechs infizierten Kindern und einem Mitarbeiter, die in der Innenstadt gelegene Kita Inselmäuse mit drei infizierten Kindern und einem Mitarbeiter sowie die Kita Wasserläufer mit neun Fällen bei Kindern und vier Infektionen bei Mitarbeitern. Bei den Schulen weist die Grundschule Karl Foerster 15 erkrankte Schülerinnen und Schüler auf, die Goethe-Grundschule drei und die Zeppelin-Grundschule vier Schülerinnen und Schüler.

Als Kontaktpersonen gelten in Kitas und Schulen 663 Kinder und Jugendliche sowie zwei Mitarbeitende – diese müssen aber, darauf weist der Stadtsprecher hin, nicht alle zwingend in Potsdam leben, sondern gehen teils nur hier in die Einrichtungen.

Von Saskia Kirf