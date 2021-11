Potsdam

Die Corona-Lage in Potsdam ist weiterhin angespannt, auch wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag keine neuen Corona-Fälle in Potsdam bestätigt hat. Das Virus ist nicht weg, die Stadtverwaltung Potsdam meldet am Sonntag jedoch seit Monaten keine Test-Ergebnisse an das RKI – ein aktuelles Corona-Update zum Wochenstart gab es in Potsdam das letzte Mal am 31 Mai 2021.

Die Inzidenz je Altersgruppe in Potsdam

Das brandenburgische Gesundheitsministerium hat am Montag, 15. November 2021, eine Übersicht der Corona-Inzidenzen anhand der aktuellen RKI-Daten veröffentlicht. Heraus sticht vor allem die vierstellige Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen in Potsdam.

Von MAZonline/ hvc