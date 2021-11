Potsdam

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in den vergangenen 24 Stunden in Potsdam 87 neue Coronavirus-Infektionen registriert. Das sind 35 mehr als letzte Woche und fast vier Mal so viel wie vor einem Monat.

In der Corona-Rangliste stellen 87 Corona-Fälle innerhalb eines Tages den siebthöchsten Anstieg seit Beginn der Pandemie dar. Es ist aber zugleich der zweithöchste Wert, der seit Beginn der Pandemie an einem Mittwoch in Potsdam gemeldet wurde. Einen höheren Wert an einem Mittwoch gab es in Potsdam das letzte Mal am 23. Dezember 2020 – einen Tag vor dem bisherigen Inzidenz-Höchstwert in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Der wurde Heiligabend 2020 mit 316,6 erreicht.

Immer mehr Infektionen bei den Jüngeren in Potsdam

Die derzeitige Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist aufgrund der hohen Zahl neuer Corona-Fälle weiter angestiegen. Die Inzidenz in Potsdam ist derzeit bei 227,9. Mehr als vier Mal so hoch wie vor einem Monat. Im vergangenen Jahr, in der 2. Corona-Welle im Winter 2020, wurde eine so hohe bzw. höhere Inzidenz erst am 19. Dezember registriert.

Einen großen Sprung hat die Inzidenz aktuell vor allem (wieder einmal) in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen in Potsdam gemacht.

Den von Sebastian Mohr, Analyst beim Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, veröffentlichten Daten zufolge liegt die Inzidenz in dieser Altersgruppe in Potsdam aktuell bei 718,4. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vortag. Ebenfalls stark gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Über-Achtzigjährigen. Zum Wochenbeginn war der Wert mit 59,5 etwa halb so groß wie am Mittwoch.

Zwei neue Todesfälle in Potsdam

Das RKI hat am Mittwoch zudem zwei neue „Corona-Tote“ in Potsdam bestätigt. Die Zahl aller bisher am Coronavirus gestorbenen Menschen in Potsdam liegt jetzt bei 250. Es waren die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung sein Mitte Oktober 2021 und das erste Mal seit über 5 Monaten, dass mehr als ein Todesopfer an einem Tag zu beklagen ist.

