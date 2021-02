Potsdam-West

Mit Hochdruck arbeiten die Johanniter und die Alhorn-Apotheken an der Einrichtung eines Corona-Schnelltestzentrums an der Kastanienallee. Zehn solcher Zentren sollen an den Start gehen, davon zwei mobile, sagte Ralf Boost als Johanniter-Vorstand für die Region Potsdam-Mittelmark-Fläming am Donnerstag der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Sieben der zehn befinden sich stadtweit in Apotheken. Zu den Zentren gehören auch das Bürgerhaus am Schlaatz und das Begegnungszentrum Oscar an der Priesterweg-Schule in Drewitz.

Gaststätte als Testzentrum

Mit der coronabedingt geschlossenen Ufergaststätte im Seniorenquartier Zeppelin- und Kantstraße haben die Johanniter im eigenen Haus Idealbedingungen: Sie müssen keine neuen Räume suchen und können den Gaststättenbetreibern wieder Einnahmen verschaffen. Es werden zwei Teststraßen eingerichtet, die von fünf bis sechs geschulten Mitarbeitern besetzt sind. Sie sollen bis zu 200 Tests an einem Acht-Stunden-Tag schaffen. Auf eine Anmeldung über eine App haben die Organisatoren bewusst verzichtet.

Öffnungszeit bei Bedarf länger

Geöffnet wird wochentags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. „Wenn der Andrang zu groß ist, arbeiten wir auch länger“, sagte Boost: „Das war für uns superkurzfristig. Wir haben aber genug Tests, damit sich die Potsdamer zwei Mal pro Woche checken lassen können.“ Boost räumt ein, dass sich mancher womöglich häufiger pro Woche testen lassen kommt, damit müsse man leben. Zwar werden Personalien erfasst, aber nicht mit anderen Zentren abgeglichen oder gar weitergemeldet. Nur, wenn es positive Tests gibt, wird umgehend das Gesundheitsamt informiert, auch der Betreffende selbst, der bei den Johannitern das Ergebnis des Tests abwarten kann; das dauert 15 Minuten.

HNO-Ärzte haben Personal geschult

Weil es um Nasenabstriche durch den Rachenraum hindurch geht, ist das Personal durch HNO-Ärzte geschult worden. „Ohne tränende Augen wird es nicht gehen“, gesteht Boost, doch Apothekerin Jutta Alhorn sieht das nicht problematisch: „Wenn man es richtig macht, geht das mit dem Wattestab fast von allein.“ Der Rachentest ist ihrer Kenntnis nach deutlich sicherer im Ergebnis als die derzeit propagierten Spucktests etwa für das Kita-Personal.

Boost zufolge werden für die Testzentren 25 bis 30 qualifizierte Kräfte benötigt. Die Einrichtung der Zentren wird das Wochenende über laufen. Bei der Bestellung der Test-Kits verlasse man sich auf die Leistungskraft des Großhandels, sagte Jutta Alhorn. Die Kits müssten bei Raumtemperatur gelagert und dürften nicht gekühlt werden. Es seien schon ganze Lasterladungen unbrauchbar geworden, weil die Fahrzeuge nachts bei Minusgraden im Freien standen vor dem Entladen.

Versuch des „Freitestens“

Alhorn sieht eine bedenkliche Tendenz: „Deutschland versucht gerade, sich frei zu testen.“ Das funktioniere so aber nicht: „Kein Test kann das. Diese Tests bilden nur den Augenblick ab. Sie sind gut, wenn man unmittelbar vor Begegnungen mit Menschen steht, vor einer Besprechung oder vor Besuchen zu Ostern.“ Immerhin brauche man etwa einen Drei-Tage-Abstand nach einer Infektion, um Corona auch nachweisen zu können. Das mache die Teste zwei oder drei Mal pro Woche in Kitas etwa unsicher. Man müsste eigentlich täglich testen, findet Alhorn; in den Alhorn-Apotheken werde das Personal jeden Tag getestet.

Man will die Spreader finden

„Es kann hier nicht um Freitesten gehen“, sagt Alhorn, „sondern nur darum, Spreader zu finden“, also Infizierte, die es noch gar nicht merken. In den baden-württembergischen Städten Tübingen (ca. 90.000 Einwohner) und Böblingen (391.000) habe man pro Zentrum und Woche etwa 1000 Tests geschafft, mit Anmeldung. Ein bis zwei Prozent seien positiv gewesen. „Um die geht es uns.“

Die kostenlose Schnelltestaktion ist derzeit auf zwei Wochen ausgelegt, doch Alhorn und die Johanniter planen mit vier Wochen. „Wenn Hotspots entstehen wegen der Covid-Mutanten, wird die Bereitschaft zu den Schnelltests sicher ansteigen“, sagte Boost.

Konkurrenz zu gewerblichen Testern

Machen die kostenlosen Schnelltests den komerziellen Anbietern das Geschäft kaputt. „Das ist irrelevant“, wehrt Max Bondi als Leiter des Unicorn-Schnelltestzentrums im Kutschstall am Neuen Markt ab: „Es kommt nur darauf an, so viele Menschen wie möglich zu testen.“ Unicorn wolle und könne weit mehr als die bislang zwei Abstrich-Kabinen betreiben im Kutschstall, wo es genügend Räume gibt. Falls man einen zweiten Eingang als Ausgang öffnen dürfe, könne man eine richtige Teststraße schaffen. Man habe bei der Stadt beantragt, auch zum Testzentrum zu werden. Dafür erarbeite man ein Konzept, das auch die Erschließung weiterer Räumlichkeiten beinhaltet.

Bei Unicorn kostet der Schnelltest 49,90 Euro, der PCR-Labortest 119,90 Uhr. Die Stadt bezahlt für jeden Schnelltest der Gratis-Kampagne 18 Euro.

Der Bedarf nach Schnelltests sei gewaltig, sagte Bondi der MAZ. Für Flugreisen werde nicht nur ein PCR-Test verlangt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, sondern auch ein Antigen-Schelltest, nicht älter als vier Stunden. „Bei mir haben schon Leute angerufen, die morgens um sechs fliegen wollen. Wo bekommen die so einen Test? Wir haben ja auch sonntags auf.“ Ziel müsse sein, mindestens zehn Prozent der Bevölkerung zu testen. Er selbst könne sich nicht vorstellen, dass Potsdam alle geplanten Zentren am 1. März eröffnet: „Das kommt mir alles sehr überstürzt vor.“

Von Rainer Schüler