Personalnot, Erschöpfung und immer mehr Corona-Patienten: Auch das katholische St. Josefskrankenhaus der Alexianer gerät zunehmend an seine Grenzen. „Aktuell kümmert sich unser Team um 15 Covid-Normalpatienten und 2 Covid-Intensivpatienten“, erklärt Sprecher Benjamin Stengl auf MAZ-Anfrage. Damit fährt das Krankenhaus in Vollauslastung Level 3 der Covid-Behandlungskapazitäten. „Weitere Ausweitungen der Kapazitäten werden derzeit geprüft, sind aber eine Herausforderung.“

Am Tag zuvor musste bereits das Bergmann-Klinikum seine Kapazität für schwer kranke Covid-Patienten hochfahren, nun findet auch das Team des kleineren Josefskrankenhaus deutliche Worte. „Allgemeine Erschöpfung, der Jahreszeit geschuldete Erkältungen, Covid-infizierte Mitarbeitende, Mitarbeitende in Quarantäne aufgrund eines eigenen Kontaktes oder dem Kontakt des Kindes – all das begrenzt die Möglichkeiten einer Ausweitung von Covid-Behandlungskapazitäten bei gleichzeitiger Behandlung der non-Covid-Patientinnen und -Patienten“, so Stengl. Denn auch Patienten mit Schlaganfall, Herzinfarkt oder Krebserkrankungen seien akute Fälle, „die es ja auch weiterhin gibt und die einer adäquaten Behandlung bedürfen“, so Stengl.

Erste Station im Krankenhaus vom Netz genommen

Das Krankenhaus reagiert mit der weiteren Zusammenziehung der verbleibenden Mitarbeiter. „Das reguläre OP-Programm wird schon seit Wochen sukzessive zusammengeschrumpft. Nur noch Operationen, deren Verschieben nicht vertretbar ist, werden neben den Notfalloperationen durchgeführt“, so Stengl. Am Wochenende haben die Alexianer die erste Station – die Wahlleistungs- und Komfortstation St. Lydia vom Netz genommen – um das frei werdende Personal auf den verbleibenden Station zu bündeln.

Oliver Pommerenke, Regionalgeschäftsleiter Alexianer Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Dennoch ist die Belastung enorm – und hinterlässt Spuren bei den Mitarbeitern. Geschäftsführer Oliver Pommerenke ist sich bewusst, dass die aktuelle Situation „von jedem Einzelnen unserer Mitarbeitenden extreme Flexibilität, eine hohe Frustrationstoleranz und unglaubliches Durchhaltevermögen“ verlangt – und zwar täglich. „Die ständige Unruhe, unausweichliche Konfrontationen mit den Ängsten und Nöten der Patientinnen und Patienten, die seit Wochen keinen Besuch mehr empfangen dürfen, enge Personaldecken und eine nicht enden wollende Anzahl an Neu-Infizierten, von denen ein Anteil zwangsläufig behandlungsbedürftig im Krankenhaus wird, stellen uns alle vor psychische Herausforderungen“.

Krankenhaus-Seelsorge im Dauereinsatz

Die Krankenhaus-Seelsorge sei derzeit im Dauereinsatz, um Patienten und Mitarbeiter so gut wie möglich zu unterstützen. „Zusätzlich dazu haben wir gerade für die Teams der Covid-Station die Möglichkeit der Einbindung einer Supervisorin geschaffen“, erklärt Stengl. „Diese Krisenintervention war auch in der ersten Welle enorm wichtig.“

Außerdem appelliert auch das Josefskrankenhaus an die Unterstützung der Potsdamerinnen und Potsdamer. „Zusätzliche Unterstützung von außen – neben unseren regulär ausgeschriebenen freien Stellen – ist herzlich Willkommen und notwendiger denn je. Wir freuen uns über jede Entlastung und Ergänzung unserer Teams!“

