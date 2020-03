Wie Corona ihr Leben verändert: Zwei 18-Jährige berichten

Potsdam

Die Coronakrise bestimmt derzeit den Alltag aller – auch der Jugend. Doch wie erleben sie diese Krise? Wie denken sie über die Einschränkungen? Wie geht es ihnen damit? Linus Höller und Mirja Gottschalkson (beide 18) berichten regelmäßig in der MAZ, wie Corona ihr Leben verändert hat.

Linus Höller

Dann schien es mich doch noch erwischt zu haben, das Coronavirus. Ich lag zuhause im Bett mit Fieber, Halsweh, Gliederschmerzen, und hatte noch mehr Zeit mir Sorgen zu machen als ich dank der Ausgangsbeschränkungen ohnehin schon hatte.

Dabei hatte ich mich doch so beeilt, schneller als das Virus zu sein. Dass ich bei meiner „Flucht“ aus den USA insgesamt elf Stunden in zwei Bussen, zehn Stunden in drei Flugzeugen und einen Tag in London verbracht habe, war mir natürlich bewusst. Alle diese Gegenden sind ja als Risikogebiete bekannt.

Flugzeuge – Aluminiumbüchsen mit recycelter Luft – bieten sich für die Ausbreitung von Krankheiten geradezu an. Und in London sind bis Freitag schon fast 200 Menschen an dem Virus verstorben.

Als wenige Tage nach meiner Ankunft mein Fieber zu steigen begann, und nicht sinken wollte, gab es für mich daher natürlich nur eine naheliegende Erklärung: Covid-19.

Ich bin jung, nicht immunschwach, auch habe ich keine Vorerkrankungen, das heißt das Virus würde mich nach allen Erfahrungen nur leicht treffen und mein Körper würde keine Probleme haben, es abzuwehren. Große Sorgen machte ich mir also nicht. Die Idee, mich ab sofort zwei Wochen lang hermetisch von allen und allem rund um mich herum abzuriegeln, auch von meiner Familie, bei der ich derzeit diesseitig des Atlantiks unterkomme, machte mir schon eher Angst.

Doch irgendetwas passte nicht zur Coronavirus-Idee. Ich hatte keinen Husten. Auch wenn ich mich dauernd so fühlte, als sollte ich einen Husten haben, wird es doch von einem anständigen Coronapatienten auch erwartet, dass er diesen vielsagenden trockenen Husten von sich gibt. Doch bei mir kam nichts.

Das ist auch so ein Symptom des Coronavirus, das die allermeisten ansteckt: die Paranoia. Bei jedem Husten hört man ganz genau hin, ob er trocken oder schleimig ist. Hat man eine erhöhte Temperatur, oder ist man einfach nur platt? Wer weiß, wie viele Leute diesen Einkaufswagen im Supermarkt schon vor einem angefasst hat – und wie viele SARS-CoV-2 Viren, die sich angeblich ja bis zu drei Tage lang auf Oberflächen halten können, schon auf dem Griff kleben.

„Das klingt ja gar nicht gut. Bei solchen Symptomen können wir ohne Coronatests keinen Arzt zu Ihnen schicken“, meine die Rezeptionistin meiner Ärztin. So etwas hört man während einer Pandemie natürlich sehr gerne.

Also kam die Ärztin nicht zu mir, sondern nur ans Telefon. Am Ende des Telefonats war ich ein veränderter Mensch: Kein Coronavirus-Träger, zum Glück, sondern einfach nur ein stinknormaler Fall von Streptokokken. Ein ganz kleiner Rest Unsicherheit blieb aber noch für die Zeit, bis das Antibiotikum auch zu wirken begann.

Es war zwar kein Covid-19, aber das Virus hat mich dann trotzdem noch erwischt. Obwohl – oder gerade weil – ich mich gut informiert halte und es deswegen nicht zugeben möchte: Mit der Angst, die es in mir und unserer gesamten Gesellschaft verbreitet.

Mirja Gottschalkson

Mirja Gottschalkson kommuniziert mit ihren Freunden derzeit nur noch über das Handy – mitunter eine echte Belastungsprobe für Freundschaften. Quelle: privat

Draußen ist es warm, der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite und wir bleiben daheim. Das ist richtig so, es schützt uns und andere, zeigt Solidarität. Aber ja, es bringt Frust.

Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass das Coronavirus und Folgen durchaus auch Freundschaften in eine Krise zwingen können. Neulich weckte mich eine Diskussion in einem Whatsapp-Gruppenchat. Die verschiedensten Meinungen zum Virus und dem Umgang damit trafen dort aufeinander. Während die einen zur Selbstisolation aufriefen und Artikel zu den neuesten Untersuchungen in den Chat posteten, hatten die anderen das Wort „Corona“ so satt, dass teilweise ausfällige Diskussionen zustande kamen.

Kommunikation ist in Freundschaften und Beziehungen eben für viele das A und O. Und eigentlich sind wir durch unsere Smartphones super vernetzt, können am laufenden Band miteinander kommunizieren. Das kann allerdings auch belastend sein. Seinen Freunden eine Nachricht auf Whatsapp zu schicken, sie auf Instagram unter lustigen Bildern zu markieren, sie anzurufen oder zu facetimen ist einfach nicht dasselbe wie ihnen gegenüber zu sitzen und herzlich miteinander zu lachen. Missverständnisse können entstehen oder Gesprächsthemen ausgehen, vor allem, wenn jeder frustriert ist. Ich habe bisher mit niemandem geredet, dem zu Hause auf Dauer nicht langweilig wird.

Alle bleiben zu Hause

„Wir sehen und bei Facetime“, rief ich einem Bekannten hinterher, als wir uns das letzte Mal begegneten. „Wir fügen einfach zehn Leute in einer Videokonferenz hinzu!“ Meine Freunde behandeln die aktuelle Situation mit viel Witz. „Wenn auch die Frisöre schließen, dann haben die Jungs in ein paar Wochen interessante Frisuren“ oder „Mal sehen, wie lange ich es schaffe, nicht zu duschen, bis sich jemand beschwert“, sind Sätze, die mich zwischendurch zum Lachen bringen konnten. Dass mein Freundeskreis Witze über die Lage macht, bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht ernst genommen wird: Alle bleiben zu Hause, es wird sich nur noch zu Spaziergängen verabredet, zu zweit und mit Sicherheitsabstand, um mal den Schlafanzug auszuziehen und Vitamin D zu tanken.

Meine Generation wurde in der letzten Zeit oft als ignorant bezeichnet, selbst von Leuten, die zu ihr gehören. In einem Interview, was ich neulich mit einer jungen Frau vom Home-Office aus führen durfte, erklärte sie mir, sie sei sauer auf viele Leute in unserem Alter. Ich konnte sie gut verstehen. Dass jeder meinet Freunde mittlerweile wirklich zu Hause bleibt und sich verantwortungsvoll verhält, macht mich glücklich, die Coronakrise ist die falsche Zeit, um rebellisch zu sein.

Besonders interessant finde ich, wie erfinderisch Freunde und Bekannte werden, wenn sie nicht arbeiten können und gezwungen sind, sich auf andere Art zu beschäftigen. Ob es um das Erstellen von Home-Workouts, das Lernen einer neuen Sprache oder die komplette Umgestaltung von Räumen geht, Fakt ist: Die Krise macht kreativ.

Wir sind gemeinsam einsam und ich wünsche mir für die nächsten Wochen, dass Freundschaften aufrechterhalten werden können, dass die Gesundheit unserer Mitmenschen wichtiger bleibt, als eigene Bedürfnisse und dass wir uns gegenseitig immer wieder aufmuntern können.

Lesen Sie mehr:

Von Linus Höller