Corona in Potsdam: Zwei Jugendliche über ihr Leben im Ausnahmezustand

Potsdam

Als es los geht, ist MAZ-Autor Linus Höller (18) gerade als Student in Chicago. Plötzlich stellen sich ganz essenzielle Fragen: Vertraue ich auf das amerikanische Gesundheitssystem? Bleibe ich alleine in den USA? Schaffe ich es noch rechtzeitig zurück nach Europa?

Linus Höller

Linus Höller. Quelle: Linus Höller

Erst schlossen sie Harvard, Stanford und Princeton wegen des Coronavirus. Bald waren es mehr als 50 amerikanische Unis. Bis vor einem halben Jahr wäre mir das als Brandenburger Schüler egal gewesen. Seit September studiere ich aber in Chicago Journalismus und Politik – die Nachrichten betrafen mich jetzt unmittelbar. Im Bundesstaat Illinois gab es bereits sieben Fälle, doch meine Uni reagierte noch nicht. Nur Gerüchte gingen um. Dass wir unsere Zimmer binnen fünf Tagen zu räumen hätten. Dass wir Ferien „bis auf Widerruf“ bekommen würden. Dass es schon einen Fall am Campus gebe.

Die Einschläge kommen näher

Morgens las ich die Zusammenfassung der neuen Fälle. Während die Staaten New York, Washington und Kalifornien den Notstand ausriefen, lief bei uns der Unterricht normal weiter. Konzentriert hat sich darauf aber kaum jemand mehr. Die amerikanischen Studenten räumten ihre Zimmer aus, fuhren mit ihren Pick-ups zurück nach Hause. Auch ich begann, mir Gedanken zu machen. Ich war in Chicago doch ziemlich allein – meine Familie war in Berlin, die Freundin in London, die Heimat in Österreich. In den USA hatte ich nur ein Gesundheitssystem, das keinen guten Ruf hat.

Europa begann, Grenzen zu schließen. In den USA festzuhängen, schien nun eine echte Möglichkeit zu werden. Unter Trump eine, die ich nicht unbedingt ausprobieren wollte. Die Regierung ist ja nicht dafür bekannt, mit Ausländern besonders achtsam umzugehen. Sollte die Situation außer Kontrolle geraten, könnte ich nicht abschätzen, wie die Behörden reagieren würden. Als Ausländer stünde ich trotz Krankenversicherung auf ihrer Prioritätenliste ganz hinten.

Auf der Flucht

Ich hatte schon einen Rückflug für Mitte März gebucht. Doch die Einschläge kamen näher. Dann schloss auch meine Uni, verlegte alles online. Da beschloss ich: nichts wie weg. Am nächsten Tag saß ich im Bus nach Kanada. Noch vor einer halben Woche hatte ich gedacht, nie würde in unserer entwickelten Welt etwas so außer Kontrolle geraten, dass ich unverrichteter Dinge abreisen müsste. Nun hatte ich über Nacht mein Studentenzimmer in Umzugskisten gepackt und war mit einem Koffer und einem Rucksack auf der Flucht nach Europa, solange dies noch möglich war.

Es war traurig, Chicago so zurückzulassen. Ich liebe die Stadt, und ihr bei – wortwörtlichem und metaphorischem – grauen Himmel auf unbestimmte Zeit den Rücken zuzukehren, fühlte sich falsch an. Doch es war die richtige Entscheidung, denn hinter mir schlossen sich Tag für Tag neue Grenzen. Sogar die Airline, mit der ich den Atlantik überflog, stellte am Tag darauf den internationalen Flugverkehr ein.

Ich schaffte es nach Europa, gerade so. Dort sackte ich aus Erschöpfung und Erleichterung erstmal zusammen. Jetzt werde ich einige Zeit zuhause haben, um mich von dieser verrückten Woche zu erholen.

Mirja Gottschalkson

Mirja Gottschalkson ist 18 Jahre alt und aus Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit ein paar Tagen arbeite ich im Home-Office und verbringe dadurch mehr Zeit zuhause, als normalerweise in zwei gesamten Arbeitswochen. Dabei beschäftige ich mich nun durchgängig mit den neuesten Entwicklungen zum Coronavirus, durch die sozialen Netzwerke teilweise sogar unfreiwillig und in Situationen, in denen ich mit den Wörtern „Corona“ und „ Virus“ so oft konfrontiert wurde, dass ich sie nicht mehr hören kann. Es ist kompliziert, als Praktikantin über das Virus zu schreiben und zu recherchieren und gleichzeitig einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht ängstlich zu werden.

Der Gegner der Vernunft

Gerade durch die Schließungen von Bars, Kinos und Restaurants hat das Virus innerhalb weniger Tage viel Kontrolle über meinen und den Alltag meines Freundeskreises gewonnen. Es ist und bleibt schwer für viele, das zu akzeptieren und auf eine Art und Weise damit umzugehen, die für das eigene Umfeld und sich selbst angenehm ist. Eine Sache ist mir in der bisherigen Krise besonders aufgefallen: Langeweile ist der Gegner der Vernunft.

Meine Freunde und ich wissen, dass es Zeit ist, seine eigenen Bedürfnisse, vor allem jene nach sozialen Kontakten, hinten anzustellen. Dennoch weiß ich von jungen Leuten, die sich draußen in größeren Gruppen treffen. Wenn Langeweile und Einsamkeit mich in den letzten Tagen überkamen, handelte ich möglicherweise ebenfalls mitunter „fahrlässig“. Ich bildete mir ein, es würde genügen, in Gruppen einen größeren Sicherheitsabstand zu den anderen Leuten zu halten. Ich dachte, das könnte rechtfertigen, dass ich mich als „junge Virusschleuder“ in einer Gruppe befand.

Ich hinterfrage Handlungen

Es bringt nichts, im Nachhinein sauer auf sich selbst zu sein, weil man aus Zuneigung jemanden umarmt hat oder ein Getränk geteilt hat. Wichtiger finde ich es, zukünftige Handlungen genauer zu hinterfragen: Kann ich für meinen Weg auf mein Fahrrad steigen, statt den Bus zu nehmen? Muss ich heute wirklich fünf Leute auf einmal treffen oder gehe ich lieber mit einer Person im Freien spazieren?

In meinem Freundeskreis löst die Ausbreitung des Corona-Virus Unruhe aus, gar Streit. Diskussionen in Gruppenchats kann ich kaum noch folgen, ich begegne ihnen teilweise sofort nach dem Aufstehen. Nun hoffe ich natürlich, dass diese Situation, in der es sinnvoller wäre sich gegenseitig zu sagen „Hab keine Panik“, keine Freundschaften zerstört.

Einschränkungen sind wichtig

Meine Einstellung zur Corona-Situation hat sich in den vergangenen Tagen nicht grundlegend verändert. Ich denke noch immer, dass man sich richtig informieren und so gut es geht die Ruhe bewahren sollte. Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen und glaube weiterhin nicht, dass Panik uns etwas bringt. Tag für Tag finde ich mich weiter mit den Einschränkungen ab, die ich mir selbst auferlege. Niemand sollte durch mich verängstigt oder gefährdet werden, wenn es vermieden werden kann.

Lesen Sie mehr:

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Betroffener berichtet: „Die Coronainfektion ist wie ein Clown“

„Ich bin sauer, dass so viel Egoismus herrscht“

Von Linus Höller