Potsdams Stadtverwaltung plant keine Corona-Impfungen an Schulen. Man freue über den großen Zuspruch für das mobile Corona-Impfen bei Rewe in der Breiten Straße am Freitag und Samstag voriger Woche, wolle dies aber nicht auf Schulen ausweiten. Die Landesregierung erklärte allerdings, die Kommunen könnten das durchaus in eigener Regie tun; zahlreiche Schulen im Land hätten solche Aktionen bereits durchgeführt.

Stadtsprecher Jan Brunzlow zufolge muss auch an Schulen ein Elternteil anwesend sein, wenn Zwölf- bis 14-Jährige geimpft werden: „Bei den 14- bis 16-Jährigen muss lediglich die Einwilligung der Erziehungsberechtigten vorliegen.“

Seit Anfang Juni war es für alle Personen über 16 Jahre möglich, sich in drei Impfzentren in Potsdam sowie bei vielen niedergelassenen Ärzten impfen zu lassen. Seit August gibt es zusätzlich mobile Impfangebote, von denen bislang nur die Hochschulambulanz der Universität Potsdam Am Neuen Palais 10 nahezu durchgehend dafür geöffnet ist. Am Mittwoch, dem 13. Oktober, gibt es eine „anonyme Impfaktion“ von 13 bis 18 Uhr am Spartacus-Klub auf dem Freiland-Gelände an der Friedrich-Engels-Straße. Geimpft werden Biontech zum ersten und zweiten Mal sowie die Einmal-Dosis von Johnson & Johnson, wofür eine spätere Auffrischung empfohlen wird.

Wachsendes Interesse am mobilen Impfen

„Wir registrieren jetzt, wo die Temperaturen sinken und die Impfungen in den Regelbetrieb bei den Ärzten übergegangen sind, einen Zuwachs an Personen bei mobilen Impfangeboten“, berichtet Brunzlow: „Daher wird es auch in den kommenden Wochen mobile Impfangebote geben.“ Alle Infos und gebe es auf www.potsdam.de/impfen.

Kinder ab zwölf Jahren konnten sich bislang im Impfzentrum Babelsberg immunisieren lassen, wo es Familientage gab und ein Kinderarzt zur Aufklärung vor Ort war. Die Angebote wurden laut Brunzlow sehr gut angenommen: „Daher hatte Potsdam auch eine im Landesvergleich sehr hohe Impfquote bei den Zwölf- bis 18-Jährigen. Inzwischen gibt es für Jugendliche die Möglichkeit bei mobilen Impfaktionen sowie in mehr als 110 Arztpraxen sich impfen zu lassen.“

Land befürwortet Schul-Impfen

Das Gesundheits- und Sozialministerium stehe Impfungen an Schulen grundsätzlich positiv gegenüber, so ein Sprecher. In einem Konzept zur Impfung von Kindern und Jugendlichen, das zwischen Gesundheits- und Bildungsministerium bereits im Mai 2021 ausgearbeitet wurde, sei die Impfung durch mobile Impfteams an Schulen ein Baustein, neben den Impfungen durch niedergelassene Ärzte und Impfaktionen für Schulen an den nun nicht mehr existenten Impfzentren. Zuständig seien die jeweilige Kommune beziehungsweise die niedergelassenen Ärzte, die die Impfung durchführen.

Wenige Impf-Aktionen an Schulen

An einigen Oberstufenzentren, Gymnasien und Bildungszentren im Land hat es schon Impfaktionen gegeben, an Standorten wie Angermünde, Schwedt und Prenzlau sogar mehrfach. Im Umfeld von Potsdam gab es „Schul-Impfungen“ bislang nur im Bildungscampus Götz der Handwerkskammer und am Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen. Potsdams bislang einzige Schulimpfung hat die katholische Marienschule in Babelsberg Anfang Oktober durchgeführt. Hier hatte man auch mehrere Impfdurchbrüche unter bereits vollständig Geimpften verzeichnet.

Die Landeshauptstadt Potsdam registrierte von Montag auf Dienstag neun neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 62,0 gegenüber 63,1 am Montag und 68,1 am Sonntag.

