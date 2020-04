Kinderheim im Corona-Ausnahmezustand: „Wenn das vorbei ist, feiern wir ein Wiedersehensfest!“

Potsdam

Keine Kita, keine Schule, keine Besucher und auch die Ferienfahrt zur Familie ist tabu: Das Coronavirus stellt für Kinder, die im Heim aufwachsen, die Welt vollends auf den Kopf. In Zeiten eingeschränkter Möglichkeiten macht das DRK-Kinderheim im Wohngebiet Am Stern seinem Namen alle Ehre – der Heimatstern scheint in einen eigenen Kosmos entrückt. Was die Erzieher tun, um den Lagerkoller in ihrer „geschlossenen Gesellschaft“ zu vermeiden, erklärt Heimleiter Thorsten Häcker.

MAZ: Herr Häcker, sind Sie außer dem Heimleiter jetzt auch Mathe-Lehrer, Bio-Lehrer und Experte für Erdkunde und deutsche Grammatik?

Anzeige

Thorsten Häcker: Nein, zum Glück nicht. Diese Aufgabe übernehmen die Erzieherinnen und Erzieher in den Wohngruppen – so gut dies eben möglich ist. Denn auch bei ihnen ist die Schulzeit bisweilen etwas her und alleine mit neun Kindern aus den unterschiedlichen Klassenstufen die vorgegebenen Aufgaben zu erledigen, ist eine echte Herausforderung. Aber mit viel Geduld und Hingabe schaffen die Erzieher und auch das. Echt Wahnsinn, was die hier Tag für Tag leisten!

Drei Wochen keine Schule: Wie haben Sie und Ihr Team den Alltag im Heimatstern umorganisiert?

Wir haben den Dienstplan auf den Ferienmodus umgestellt, nun ist stets ein Früh- und ein Spätdienst in den Gruppen. Vormittags wird gemütlich gefrühstückt und dann gibt es feste Hausaufgabenzeiten. Nach dem Mittagessen ist Spiel- und Freizeit: Da fahren wir regelmäßig mit den Kindern in den Wald, um dort die Bewegung nachzuholen, die die Kinder eben brauchen. Die zusätzliche Zeit hat ja auch ihr Gutes, die Kinder beteiligen sich viel mehr an den täglichen Aufgaben: Es wird zusammen gekocht, abgewaschen und aufgeräumt – und das alles freiwillig! Langeweile macht eben auch kreativ.

Der Heimatstern ist als offenes Haus gedacht – für Besucher bleiben die Türen aber gerade geschlossen?

Ja, wie alle anderen Einrichtungen sind wir komplett abgeriegelt. Nur die Beschäftigten kommen rein und wieder raus.

Was fällt für die Kinder jetzt eigentlich ins Wasser?

Die Ausflüge an den Wochenenden fallen für uns – wie für alle anderen Menschen auch – derzeit aus. Damit die Kinder etwas Bewegung bekommen, fahren wir regelmäßig an Stellen, wo wir niemanden treffen und wir etwas rennen und frische Luft tanken können. Vor Ostern wird unser Außenspielgelände im Heimatstern fertig. Dann können wir unseren eigenen Spielplatz direkt am Haus nutzen und das wird für weitere Entspannung sorgen.

Dürfen die Kinder in den Ferien und über Ostern überhaupt nach Hause?

Leider ist das derzeit nicht möglich. Alle persönlichen Kontakte zu den Herkunftsfamilien sind untersagt, das betrifft die Beurlaubung über das Wochenende genauso wie die Beurlaubung zu den Osterferien.

Ostern ohne die Familie – müssen Sie oft trösten?

Die Erzieherinnen und Erzieher sind mit dem Thema offen auf alle Kinder zugegangen und allen – auch für die Eltern ist das ja nicht leicht – ist klar, dass es keine Alternative gibt. Trotzdem gibt es immer wieder traurige Momente und in denen sind wir natürlich tröstend an der Seite der Kinder.

Wenn alle Kinder da bleiben, bleiben auch alle Betreuer? Sie können sich ja schlecht ins Homeoffice zurückziehen. Machen Sie alle Überstunden?

Die aktuelle Betreuungssituation erfordert von den Kollegen im Dienst einiges ab und es fällt zusätzliche Arbeit an, die sich in entsprechenden Überstunden ausdrückt.

Haben Sie alle noch keinen Lagerkoller? Wie vertreiben Sie sich die Zeit?

Bis jetzt funktioniert unser Zusammenleben erstaunlich gut. Die Kolleginnen und Kollegen leisten großartige Arbeit: Alle ziehen mit, alle stellen sich Tag für Tag den Herausforderungen und gestalten diese schwierige Zeit mit einer bewundernswerten Balance zwischen Gelassenheit und Regeln durchsetzen. Zudem bieten wir den Kindern in unserem Gemeinschaftshaus auf unserer Leinwand verschiedene Spiele an: von Karaoke über Montagsmaler, von der Kinderdisco bis zum Kinoabend hat bereits alles stattgefunden.

Wenn das alles vorbei ist: Was machen die Heimatsternchen als erstes?

Wir feiern ein Wiedersehensfest mit allen Eltern und Kindern bei uns auf dem Gelände. Mit einer Spaßolympiade für alle und selbstgebackener Pizza.

Ein alternatives Zuhause für Kinder und Jugendliche Derzeit wohnen 25 Kinder zwischen 3 und 17 Jahren in den drei Wohngruppen des Heimatstern. In der Jugend-WG wohnen zudem vier Jugendliche zwischen 17 und 19 Jahren. Die Kinder und Jugendlichen werden von insgesamt 18 Fachkräften und drei Auszubildenden betreut. Der Heimatstern ist ein Kinderheim des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) im Wohngebiet Am Stern. Das Ensemble besteht aus vier unterschiedlichen, miteinander verbundenen Häusern und wurde kurz vor Weihnachten 2019 eröffnet. Der Neubau hat über fünf Millionen Euro gekostet, wovon das DRK einen großen Teil allein aufbringen musste. Bei der MAZ-Weihnachtsaktion 2017 hatten MAZ-Leser über 24 000 Euro für den Heimatstern gespendet. Der Neubau hat einen Zweckbau aus DDR-Zeiten ersetzt. Dieser war 1980 als „Kinderkrippe Stern VI“ eröffnet und nach einem Umbau seit Januar 1986 als Dauerheim für Säuglinge und Kleinkinder genutzt worden. Im Frühjahr 1992 übergab die Stadt das Heim in die Trägerschaft des DRK. Der Zweckbau wurde im Sommer 2018 abgerissen. nf

Von Nadine Fabian