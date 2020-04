Kino-Chef: „Das ganze dumme Populistenpack blamiert sich“

Babelsberg

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert, viele blicken voller Sorge, manche mit Angst auf die kommenden Wochen und das, was da noch auf uns zukommen mag. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ ab sofort Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute schildert Thomas Bastian seine Situation. Er leitet das Babelsberger Thalia-Kino. Anstatt im Frühjahr Reserven für den traditionell schwächeren Kinosommer anzulegen, muss er um die Zukunft des traditionsreichen Hauses bangen.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Das ist schwer zu sagen, denn die Veränderungen sind ganz unterschiedlich. Natürlich müssen im Kino noch einige Kollegen arbeiten. So nutzt der Haustechniker die Zeit für Reparaturen, die er sonst nur vormittags machen kann, auch das Gutscheingeschäft wird weiterhin abgewickelt. Somit sind wir drei Menschen aus einem Kollegium von 23, die zugleich auf 1500 Quadratmetern arbeiten. Wir sind weiter alle miteinander verbunden und alle auf Abruf. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind alle im Homeoffice, wenn also zum Beispiel an der Website etwas zu machen ist, macht das unser IT-Mann von zu Hause aus.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Eurer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Die Mitmenschen sind ausgesprochen nett und kaufen Gutscheine, wobei das nicht reichen wird, diese Krise zu entzerren. Es freut uns aber wahnsinnig, weil es wenigstens etwas hilft. Wir haben fast 20.000 Euro an Vorverkaufsgeld für geplante Veranstaltungen zurückgezahlt, die sind erst mal weg. Das ist unser erstes Problem, ohne dass wir die Märzlöhne locker hätten zahlen können. Jetzt kommt es auch darauf an, was an Geld zufließt. Wir haben für alle Kurzarbeit beantragt, aber da wissen wir nicht, wann und wie das bearbeitet wird, wir haben ja auch den ersten halben Monat noch gespielt. Jegliche Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr müssen auch noch abgefeiert werden – der März wird jedenfalls zu mindestens 90 Prozent auf uns lasten. Aber den Anteil, den meine Mitarbeiterinnen kriegen, habe ich und halte ich auch zusammen, wie das dann mit den Lohnnebenkosten aussieht, müssen wir sehen. Danach ist die Luft raus und es muss etwas passieren, damit wir in den Folgemonaten ausreichend flüssig bleiben können. Unser Ziel ist, die 80 Prozent des normalen Lohns zahlen zu können, damit meine Mitarbeiterinnen überleben können.

Was ist Ihre größte Sorge?

Am meisten Angst haben wir davor, dass die Arbeitsämter Probleme mit der Vielzahl der Anträge kriegen. Das liegt aber nicht in unserer Hand, deshalb bleiben wir einfach ruhig. Wir hoffen, dass Soforthilfen einspringen – die normalen Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW), haben sehr lange Bearbeitungszeiten, das kann nicht die Lösung sein. Bis Mitte April brauchen wir eine tragfähige Lösung und ich hoffe darauf. Diese Entscheidungen liegen natürlich bei der Politik. Denen muss man auch Zeit geben, diese Situation ist für alle neu und man sieht, dass sich alle, Investitions- und Landesbank (ILB), Ministerium, Medienboard, einfach große Mühe geben.

Was können wir aus der Krise lernen?

Das, was wir immer sagen: Wir müssen diejenigen wertschätzen, die den Laden wirklich am Laufen halten. Meine Frau arbeitet als Altenpflegerin. Da bleibt auf dem Konto für eine extrem harte Arbeit zu wenig übrig – diese Meinung hatte ich aber auch vorher. Das Gesundheitssystem darf weder gewinnorientiert noch privatisiert arbeiten. Und wir müssen einfach lernen, die harte Arbeit der Menschen in diesem Sektor wirklich zu achten. Dasselbe gilt übrigens auch für die Angestellten in den Supermärkten.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Siehe oben. Wir müssen das, was wir jetzt als wichtig erkennen, auch im Normalbetrieb unterstützen. In unserem speziellen Fall bedeutet das, dass wir grundsätzlich ein mehr an Unterstützung brauchen. Aber auch diese Forderung ist nicht neu, sie verschärft sich gerade nur. Vor allem die technischen Unterhalts- und Neuanschaffungskosten haben Dimensionen erreicht, die in den alten Kostenstrukturen kaum aufzufangen sind.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Ja, das ganze dumme Populistenpack blamiert sich. Ob Trump, Johnson oder die AfDler. Man sieht, dass sie für nichts und überhaupt nichts gut sind. Da hoffe ich sehr, dass wir diese antisozialen Kräfte jetzt wieder an den Rand der Gesellschaft zurückdrängen können.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Ich bin einer der ruhigeren Vertreter, die erstmal gucken, warten, andere ihre Arbeit machen lassen. Mir gibt Kraft, dass keiner unser Kino kaputt machen will, egal ob Politik, Vermieter oder Bürger: Alle geben sich die größte Mühe, das ist toll. Deshalb legen wir auch alles daran, gut weiterzumachen. Und ich möchte auch zu etwas Demut aufrufen. Es geht noch immer so vielen Menschen so viel schlechter als uns, ich möchte zurzeit wirklich nicht in den meisten anderen Ländern der Welt leben – schon gar nicht möchte ich auf Lesbos im Flüchtlingslager festhängen. Es geht uns hier letztlich gut, wir müssen den Ball flach halten.

Wie kann man Sie und das Thalia-Kino unterstützen?

Gutscheine kaufen. Alles andere bringt kein sofortiges Geld aufs Konto. Es sind natürlich keine Riesensummen, aber es hilft ein wenig und es ist für uns auch schnell gemacht und geht auch online.

www.thalia-potsdam.de

Von Thomas Bastian