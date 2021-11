Potsdam

Der KiTa-Elternbeirat Potsdam blickt aufgrund der steigenden Corona-Zahlen mit Sorge auf die kommenden Wochen. Wie berichtet steigt aktuell die Inzidenz-Kurve in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen steil nach oben. Am Sonntag lag dort die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp unter 600.

In einem offenen Brief hat sich die Initiative daher am Sonntag an die Öffentlichkeit gewandet. Aktuell sei eine „gewissen Lethargie im Umgang mit Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen“ zu beobachten. Dies sei eine ungesunde Mischung, „die vor allem wieder die Jüngsten vor große Herausforderungen stellen wird“, heißt es in dem Schreiben. Vor allem der Wegfall der (kostenfreien) Bürgertests sei ein Problem. Viele Infektionen würden aktuell nur noch registriert werden, wenn die Erkrankten Symptome zeigen oder die Infektionen bei „Schüler*innen-Tests zutage kommen“. Diese Situation sei „extrem gefährlich“, so der Elternbeirat.

Man habe das Gefühl, dass „an vielen Stellen gar nicht oder zu langsam gehandelt wird“. Gefürchtet wird, dass „Kinder, Jugendliche und Familien erneut hinten runter fallen. Man müsse jetzt agieren, um „einen erneuten Lockdown, geschlossene Kitas und Distanzunterricht zu verhindern“.

Im Folgenden hat die Initiative diverse Punkte aufgeführt, die nun die anzugehen seien, um gut durch den anstehenden Corona-Winter zu kommen. Wohl wissend, dass einige der aufgeführten Forderung in der Hand der Stadtverwaltung bzw. der brandenburgischen Landesregierung liegen.

Lolli-Tests für Kita-Kinder

Die Eltern-Initiative fordert „Lolli-Tests für alle Kinder unter 6 Jahren“. Diese sollen in „ausreichender Stückzahl und ohne bürokratische Hürden aktiv an die Eltern verteilt“ werden. Damit einhergehend wird darauf verwiesen, dass in Brandenburg „Millionen von Nasen-Tests angeschafft [wurden], die noch immer kistenweise bei den Trägern lagern“. Nur durch flächendeckende und regelmäßige Tests sei ein „echtes Monitoring“ möglich.

Tests für das ganze Kita- und Schulpersonal

Der Kita-Elternbeirat Potsdam fordert kostenfreie und verpflichtende Corona-Tests für alle Erzieher und Erzieherinnen, Lehrerinnen und Lehrer – unabhängig vom Impfstatus. Die Kosten dafür habe der Bund bzw. das Land im Rahmen der Corona-Testverordnung zu übernehmen.

Angebote für Booster-Impfungen schaffen

Sechs Monate nach der zweiten Impfung wird eine so genannte Booster-Impfung, eine dritte Impfung gegen das Coronavirus empfohlen. Das Lehrpersonal gehörte zu der privilegierten Gruppe, die früh gegen das Virus geimpft wurden. Der Impfzeitpunkt liegt oftmals über ein halbes Jahr zurück – Zeit für die Booster-Impfung. Für diese Auffrischung soll proaktiv hingewiesen werden und „allen Beschäftigten aus Kitas und Schulen ein Angebot für die Booster-Impfung unterbreitet werden“.

Maskenpflicht in Kitas und Schulen

Der Kita-Elternbeirat spricht sich für eine Maskenpflicht für Erzieher und Erzieherinnen in Kitas und Schulen aus: „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Kitas [ist] in den allermeisten Momenten unproblematisch“, heißt es in dem Brief. Zudem könnte eine Maskenpflicht für Erwachsene „auf allen Wegen, in Pausenräumen sowie in Gesprächen mit Eltern und Kollegen und Kolleginnen „ab einer bestimmten Inzidenz kann als Vorsichtsmaßnahme […] schnell und problemlos umgesetzt werden“. Quarantäne auch für Geimpfte Lehrpersonal welches als direkte Kontaktperson gilt, sollte sich unabhängig vom Impfstatus in Quarantäne begeben und grundsätzlich vergleichbaren Quarantäne-Vorgaben zu ungeimpften Kollegen und Kolleginnen unterliegen.

Bessere Kommunikation und transparente Quarantäne-Regeln

Der Kita-Elternbeirat Potsdam bemängelt eine verwirrende Kommunikation seitens der öffentlichen Stellen. So habe es beispielsweise wiederholt unterschiedliche Vorgehensweisen im Fall einer Infektion im Schul- oder Kita-Umfeld gegeben. Hier fordert die Initiative eine einheitliche Linie. Eine „transparente, klare Kommunikation“ sei vonnöten, die einheitlich über anstehende Schritte im Fall eines Corona-Ausbruchs informieren.

Mobile Luftfilter

Der Einsatz von mobilen Luftfiltern in Kita- und Schulräumen wird heiß diskutiert, der Nutzen solcher Filter nicht abschließend geklärt, die Anschaffung solcher Filter wird daher nur minimal gefördert. Trotz aller Vorbehalte gegen die Filter setzt sich der Kita-Elternbeirat Potsdam dafür ein, mobile Luftfilter in Erwägung zu ziehen. der Einsatz mobiler Geräte könne „bei geringem Kosteneinsatz durchaus positive Effekte erzielen“. Es wird daher dafür plädiert, dass „Anschaffung und Betrieb bzw. Wartung der Geräte als Betriebskosten durch die Landeshauptstadt anerkannt werden“.

Kostenfreie Bürgertests

Der Kita-Elternbeirat befürwortet „die Wiedereinführung kostenfreier Bürgertests“. Vorgeschlagen wird, „allen Potsdamern und Potsdamerinnen – egal ob geimpft oder ungeimpft – zwei Tests pro Woche kostenfrei anzubieten“. Der Kita-Elternbeirat Potsdam wünscht sich dringend einen Austausch mit den Entscheidungsträgern, um nach Ideen zu suchen und gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie „wir Kinder und Familien dieses Mal besser schützen – vor dem Virus und vor weiteren sozialen Einschränkungen“.

Aus der Stadtverwaltung Potsdam kam am Sonntagmittag eine Reaktion: „Vielen Dank für die wichtigen Anregungen und die kooperative Zusammenarbeit. Wie besprochen loten wir das Thema in der kommenden Woche gemeinsam mit dem Gesundheitsamt aus“, schrieb Noosha Aubel, Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport.

